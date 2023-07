Aktywiści klimatyczni zakłócili paradę LGBTQ+ [WIDEO]

Aktywiści z grupy Just Stop Oil, która domaga się rezygnacji z paliw kopalnych, zablokowali w sobotę na krótko doroczną londyńską paradę społeczności LGBTQ+. Pod zarzutem zakłócania porządku publicznego aresztowanych zostało siedem osób – poinformowała londyńska policja.

Wczesnym popołudniem siedmioro członków Just Stop Oil usiadło na jezdni na ulicy Piccadilly przed jedną z ciężarówek-platform, na których jechała część uczestników Pride in London, co zatrzymało paradę na około 17 minut. Po usunięciu blokujących przez policję parada ruszyła dalej już bez żadnych incydentów.





Akcja Just Stop Oil była protestem przeciwko temu, że organizatorzy Pride in London zgadzają się na sponsorowanie wydarzenia przez firmy z wysoko emisyjnych sektorów. Grupa jeszcze przed rozpoczęciem parady ostrzegała, że podejmie działania, jeśli będą w niej brały udział pojazdy sponsorowane przez branże emitujące „duże ilości zanieczyszczeń”. Wezwała organizatorów do potępienia wydawania nowych licencji na wydobycie ropy, gazu i węgla.





„Te partnerstwa zawstydzają społeczność LGBTQ+ w czasie, gdy duża część kulturalnego świata odrzuca powiązania z tymi toksycznymi branżami” – napisali w oświadczeniu członkowie Just Stop Oil należący do społeczności LGBTQ+. Przekonują, że przemysł emitujący duże ilości zanieczyszczeń oraz finansujące to banki używają parady do wybielania swojej reputacji. Dodali, że osoby LGBTQ+ „cierpią jako pierwsze” w „przyspieszającym załamaniu społecznym” spowodowanym kryzysem klimatycznym.









Aktywiści klimatyczni z Just Stop Oil przeprowadzili w ostatnich miesiącach szereg akcji w Londynie polegających na przyklejaniu się do jezdni, przykuwaniu do obiektów użyteczności publicznej, oblewaniu witryn sklepów farbą bądź zakłócaniu wydarzeń sportowych.



