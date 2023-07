Zamieszki we Francji. Średni wiek zatrzymanych to 17 lat

Godzina policyjna, 45 tysięcy funkcjonariuszy pilnujących porządku, ograniczenie lub zawieszenie działania transportu publicznego, zamknięcie części sklepów lub zalecenie skrócenia ich otwarcia to niektóre ze środków, po które sięgnęli francuscy samorządowcy, by zapobiec eskalacji zamieszek w swoich miastach. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że średni wiek osób dotychczas zatrzymanych w związku z ostatnimi rozruchami we Francji wynosi 17 lat.

Rozruchy, które przetaczają się przez Francję od czterech dni, wybuchły po tym, jak we wtorek w Nanterre na zachodnich obrzeżach Paryża w trakcie kontroli drogowej policjant śmiertelnie postrzelił 17-letniego Nahela.





Do najpoważniejszych starć doszło minionej nocy w Marsylii, Lyonie i Tuluzie. Według danych francuskiego MSW policja zatrzymała do dzisiejszego poranka łącznie 1311 osób.





Wizytując komisariat policji w Dreux na zachód od Paryża, minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin zadeklarował, że liczba sił policyjnych rozmieszczonych we Francji w sobotni wieczór będzie taka sama jak w piątek, czyli 45 000 policjantów i żandarmów w całym kraju.





Szczególnie wzmocniono siły policyjne w Marsylii i Lyonie – tam skierowane specjalne jednostki do pacyfikowania protestów. W Lyonie tamtejsi przedsiębiorcy zaproponowali władzom wsparcie w postaci zatrudnienia pracowników prywatnych firm ochroniarskich.

Minister Gérald Darmanin podał, że średni wiek osób zatrzymanych w związku z ostatnimi rozruchami wynosi 17 lat. Wśród – jak określił – „podpalaczy” są nawet 12-latkowie. Wcześniej minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti informował, że 30 procent zatrzymanych to nieletni.



Cytowany przez telewizję BFMTV mer podparyskiego Neuilly-sur-Marne Zartoshte Bakhtiari, w którym do poniedziałku, między 23:00 a 6:00 obowiązuje godzina policyjna, ocenił, że jej wprowadzenie okazało się skutecznym środkiem i przyczyniło się do uspokojenia sytuacji.



Mer podkreślił, że władze i służby pozostają w mobilizacji. Zapowiedział zwiększoną ich czujność także na nadchodzącą noc.



W ostatnich dniach Neuilly-sur-Marne ucierpiało z powodu rozruchów: koktajlami Mołotowa został obrzucony komisariat policji, który w dużej części spłonął, spalono siedem radiowozów, rzucony ogień strawił mediatekę, wydział mieszkaniowy i przedszkole.