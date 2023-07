Potężna eksplozja w Chinach. Kolejna w ostatnich dniach [WIDEO]

W zakładzie chemicznym w południowo-wschodnich Chinach doszło do poteżnego wybuchu. Na nagraniach widać ogromne chmury gęstego, czarnego dymu.

Do eksplozji doszło w mieście Guixi w prowincji Jiangxi w zakładzie produkującym olej silikonowy. Należy on do firmy Jiangxi QianTai New Materials – przekazała państwowa chińska telewizja CCTV.





Nagranie przedstawiające potężną chmurę wydobywającą się z płonących zakładów pojawiło się w na platformie mediów społecznościowych Weibo. Telewizja CNN wskazała, że n nagraniu słychać głosy strażaków wzywających gapiów do zachowania dystansu.





„Szybka ewakuacja ludzi mieszkających w pobliżu zakładów pomogła zapobiec obrażeniom lub ofiarom” – podały władze w komunikacie.









Portal RP.pl przypomina, że była to czwarta poważna eksplozja w Chinach w ciągu ostatnich 10 dni. Na początku zeszłego miesiąca co najmniej 31 osób zginęło w wyniku włamania do restauracji w mieście Yinchuan w północno-zachodniej części kraju.





Chiński rząd zobowiązał się do zaostrzenia środków bezpieczeństwa po wybuchu w 2015 roku w magazynie chemicznym w północnym mieście Tianjin, w którym zginęły 173 osoby, w większości strażacy i policjanci. W tej sprawie wielu lokalnych urzędników zostało oskarżonych o przyjmowanie łapówek za ignorowanie naruszeń przepisów BHP.



#wieszwiecej Polub nas