Premier o obietnicach PO: Dwa razy obiecać to raz dotrzymać

Czy Pan cały czas stosuje tę swoją zasadę, że ludzi trzeba słuchać, obiecać im to, czego oni oczekują, a potem się z tych obietnic wycofywać ? – pytał Mateusza Morawieckiego podczas spotkania z wyborcami w Kościerzynie jeden z uczestników, powołując się na słowa, które poprzez zmanipulowane nagrania przypisywano obecnemu szefowi rządu. – Zdaje się , że to zwolennicy partii, której zdaje się Pan sekunduje mówili: „dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać” – odparł Morawiecki, przypominając treść rozmowy dwóch ministrów Platformy Obywatelskiej: Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego.

– Dziękuję, że pan to przypomniał – powiedział szef rządu. – Tak mówiła PO: „dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać”, a nas wręcz proszę, aby rozliczać ze wszystkich naszych obietnic, żeby patrzeć na wszystkie drogi, te o których pan minister Müller mówił – z godłem i flagą biało-czerwoną, bo one są z polskiego budżetu – podkreślił.





Przypomniane przez premiera słowa padły w rozmowie pomiędzy Jackiem Rostowskim, a Radosławem Sikorskim. Sikorski stwierdził, że „dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać”, na co Rostowski odparł, że „obietnice wyborcze wiążą tych, którzy w nie wierzą”.





– Pan mówił coś o pracy za niewielkie pieniądze. To ja przypomnę – w czasach PO za ile się pracowało za godzinę? 2,3,4 złote za godzinę, takie były oferty pracy. A jaka była płaca minimalna? 1750 zł – mówił szef rządu.





Jak podkreślił, „płaca minimalna jest obecnie więcej niż podwojona, podatki obniżone dla osób indywidualnych. A co zrobił Tusk? Podniósł składkę na ZUS. Jakoś pracodawcy czasami nie chcą o tym pamiętać, że ten ZUS jest taki wysoki, bo to oni podnieśli składkę”.