Bilans zamieszek we Francji. Skutki wpuszczenia nielegalnych migrantów

Bilans zamieszek, które miały miejsce ubiegłej nocy we Francji jest porażający: 45 tysięcy policjantów i żandarmów zostało wysłanych do tłumienia demonstracji; w Lyonie, Marsylii i Grenoble mimo obecności sił bezpieczeństwa dochodziło do licznych grabieży, plądrowania sklepów i niszczenia mienia. Podpalano auta i kosze na śmieci. Na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki wyraził stanowczy sprzeciw wobec przymusowej relokacji.

W Marsylii splądrowano kilka sklepów i podpalono niektóre supermarkety. Atakowano również policję, rzucając w nią m.in. petardami. Rannych zostało wielu funkcjonariuszy.



Agresywnych demonstrantów zatrzymywano w całym kraju. W wielu miastach wprowadzono zakazy demonstracji lub godziny policyjne. Mieszkańcy Europy zachodniej zauważają problemy związane z migrantami i obawiają się o swoje życie i bezpieczeństwo.





W czwartek w Marsylii zaatakowany został polski autokar, którym podróżowało ok. 40 turystów. Protestujący obrzucili pojazd kamieniami i zaczęli wybijać okna, próbowali też podpalić pojazd. Poszkodowani nie otrzymali wsparcia od francuskich służb, a firma będzie musiała naprawiać autokar na własny koszt. Straty wstępnie wyceniono na 100 tys. zł.





Tymczasem podczas szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki wyraził stanowczy sprzeciw wobec przymusowej relokacji. Dyskusja unijnych przywódców zakończyła się bez porozumienia.