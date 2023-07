Morawiecki o spotkaniach Tuska: Stek kłamstw, półprawd i oszustw

To co słyszę na spotkaniach pana przewodniczącego PO to stek kłamstw, półprawd i oszustw – powiedział w rozmowie z TVP Info premier RP Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że najgorsze jest jednak w tym wszystkim „rozpalanie nienawiści do czerwoności”.

W sobotę premier RP Mateusz Morawiecki spotkał się w ramach „Trasy Dotrzymanego Słowa” z mieszkańcami Kościerzyna.





W rozmowie z TVP Info polityk zwrócił uwagę na to, że za rządów PiS rozwijają się nie tylko duże miasta, ale także Polska lokalna. – Chcemy kontynuować programy dotyczące Polski lokalnej, aby piękniały ulice, place zabaw i szkoły – powiedział Morawiecki.





– Na „Trasie Dotrzymanego Słowa” pokazujemy, jak dużo się zmieniło i jak ważne jest to, żeby obietnic dotrzymywać – dodał i podkreślił, że mieszkańcy Kościerzyna na pewno docenili ostatnie zmiany.





Premier wspomniał, że ostatnio została zrealizowana obietnica związana z bezpłatnymi państwowymi autostradami, o których mówił w maju na konwencji PiS Jarosław Kaczyński.





Prezes partii rządzącej zapowiedział wtedy również darmowe leki dla osób do 18. roku życia i od 65. roku życia. – To również wykonamy w najbliższych miesiącach. Jesteśmy partią dotrzymanego słowa, ruchem patriotycznym, który żyje w rytm serc polski lokalnej – oznajmił.

Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z TVP Info odniósł się także do tego, co dzieje się na spotkaniach z przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem. Premier stwierdził, że trudno zliczyć kłamstwa, łgarstwa, półprawdy i oszustwa, które padają podczas tych spotkań.





Premier podkreślił, że jednak jest „jeszcze coś gorszego”, to „rozpalanie nienawiści do czerwoności”. – Dlatego apeluję także do wszystkich, którzy nie są naszymi zwolennikami, aby ostudzili emocje, aby dostrzegli to, że Polska jest jedna, że ona się bardzo zmieniła – powiedział i podkreślił, że zyskały nie tylko wielkie miasta jak Gdańsk, ale także te mniejsze jak Kościerzyna, Kartuzy czy Stężyca.





– Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby naprawić finanse publiczne, a potem skierować ten wielki strumień na cele polityki społecznej, obniżenie podatków, wzmocnienie armii i właśnie inwestycje w Polsce lokalnej – oznajmił.





Zamieszki we Francji i referendum





Premier skomentował także temat zamieszek, które mają miejsce we Francji. – Ludzie boją się wychodzić na ulice, wychodzić na spacery. My w Polsce jesteśmy dzisiaj bezpieczni i cieszymy się tym bezpieczeństwem – powiedział i dodał, że „ludzie chcą, aby tak pozostało”.





Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę na to, że wspominał w Brukseli o tym, że w Polsce odbędzie się referendum dotyczące przyjmowania uchodźców. – Chcemy dać głos narodowi. Chcemy, żeby się ludzie w tej sprawie wypowiedzieli. Jakoś tak nie bardzo demokracja bezpośrednia chyba podoba się naszym kolegom w Brukseli. Ale cóż, my wierzymy w głos ludzi – oznajmił szef rządu.