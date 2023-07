Niemiecka prasa tęskni za Tuskiem i odgraża się Polsce

Niemieccy politycy w ostatnich dniach nie kryli swoich marzeń o obaleniu polskiego rządu. Teraz do tej nieco nieudolnej kanonady dołączają niemal wszystkie niemieckie media, czasem słowo w słowo kopiując frazy najbardziej antypolskich eurokratów, by grozić i szantażować oraz, co oczywiste, próbować wpłynąć na wynik wyborów w RP. W tekstach niemieckich publicystów pojawia się jednak jeden wspólny mianownik – tęsknota za Donaldem Tuskiem w fotelu szefa polskiego rządu.

Portal „Der Spiegel” twierdzi, (oczywiście mijając się z prawdą) że „rządy w Warszawie i Budapeszcie dostały to, czego się domagały. Zostały zwolnione od obowiązku przyjmowania imigrantów i uchodźców” . Autorzy nie kryją oburzenia, że Polska i Węgry nie chcą płacić na migrantów, których sobie sprowadziło ich państwo, licząc na tanią siłę roboczą. „Węgry i Polska oświadczyły jednak, że odmawiają nawet tego minimum solidarności, co doprowadziło do skandalu i uniemożliwiło porozumienie” – piszą z ubolewaniem.





„Kompromis azylowy został przyjęty i będzie obowiązywał, jeżeli zgody udzieli Parlament Europejski. Jeżeli Węgry i Polska odmówią rekompensaty finansowej, będzie to miało poważne konsekwencje” – pisze poczytny dziennikarz „Spiegla” Markus Becker. Nie wspomina jednak o tym, jaką solidarnością wykazała się wobec Polski UE, gdy przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy.





Jak Polska nie zapłaci to weźmiemy sobie sami





Becker idzie nawet dalej, domagając się, by „w przypadku odmowy wpłat, powinno zostać wdrożone postępowanie o naruszenie traktatów oraz powinny zostać obcięte unijne fundusze o kwotę, którą oba kraje miały by wpłacić”. Tę myśl można by sparafrazować następująco: „nie zapłacicie za migrantów, których sobie sami sprowadziliśmy to sobie te pieniądze zabierzemy sami”.





„Oburzające, najgorsze skojarzenia historyczne”. Reakcje na niemieckie „zagłodzić Polskę”



Albo migranci albo Rosja





Groźby Beckera osiągają swoje apogeum w sugestii, że „Polska i Węgry nie powinny przy tym zapominać, że inne kraje mogą w przyszłości blokować decyzje w sprawach, na których im zależy”. Jakie sprawy ma na myśli Niemiec? „Polska, z powodu zagrożenia ze strony Rosji, jest skazana na solidarność innych krajów” – te słowa spod pióra przedstawiciela narodu, który był sygnatariuszem paktu Ribbentrop-Mołotow brzmią co najmniej kuriozalnie.





W dalszej części swojego wywodu dziennikarz stwierdza, że prawo weta, którym „Morawiecki grozi UE” nie istnieje. Autor zarzucił szefowi polskiego rządu wykorzystywanie antyniemieckich uprzedzeń, przypominając słowa premiera, że Bundestag nie będzie decydował o interesach Polski. Nie wspomniał jednak o słownych wyskokach Manfreda Webera.

„Twardogłowi”





Ze „Spieglem” na bezwartościowe argumenty licytuje się „Sueddeutsche Zeitung”: „Orban jest idealnym typem populisty, który nie przepuści żadnej okazji do ataku na Brukselę. Morawiecki jest ideologiem. Obaj wykorzystali szczyt do swoich rozgrywek w polityce wewnętrznej”.





Następnie „dyplomatycznie” pisze o „twardogłowych z Warszawy i Budapesztu”. Rozważania SZ kończą się katastrofalną wizją dla przyszłości Europy: „Drut kolczasty stanie się na granicach zewnętrznych Europy normalnością”; „Europę czekają straszne czasy. Zatopione łodzie z setkami zmarłych są dopiero początkiem”. Nie zauważył jednak problemu gwałconych w Szwecji kobiet, plądrowanych miast we Francji i Belgii oraz szturmowanych granic Hiszpanii i Polski.





„Frankfurter Allgemeine Zeitung” , w którym opublikowano odrażające słowa Webera stwierdza, że protest Polski i Węgier „pozostanie bez konsekwencji”.





FAZ do listy gróźb dokłada swoją: „jeśli po wejściu kompromisu w życie oba kraje nie spełnią swoich zobowiązań, Komisja Europejska może zaskarżyć je do TSUE. Trybunał może wówczas zasądzić wysokie kary finansowe i w ten sposób ściągnąć solidarny wkład”.





Czekają na rządy Tuska





„Tageszeitung” stwierdził, że „Morawiecki od przyjazdu do Brukseli szukał zwady”. W artykule „Tageszeitung” pojawia się inna od reszty opinia: „ jeśli Polska i Węgry pozostaną przy swoim twardym stanowisku, reforma azylowa skończy się fiaskiem, tak jak w latach 2015/2016”.





Pełny obraz i prawdziwy cel wszystkich wcześniejszych wypowiedzi przedstawia niemiecka telewizja publiczna ARD, w której pojawia się nostalgia za rządami Donalda Tuska w Polsce i nadzieja, że w przypadku wygranej PO polska polityka zmieni się radykalnie.





„Węgry i Polska zaskarżą prawdopodobnie kompromis azylowy, oczywiście pod warunkiem, że w Warszawie nadal będzie rządziła prawicowo-populistyczna partia PiS (...). Sprowokowany skandal służy samozwańczym bojownikom o wolność do wysłania sygnału we własnym kraju. W Polsce na jesieni odbędą się wybory” – pisze dziennikarz programu 1 ARD Stephan Uerbach.





Jak zaznacza, „prostackie próby szantażu stały się w UE codziennością”. Nie precyzuje jednak, których spośród eurokratów ma na myśli pisząc w ten sposób.