Jednostka do tłumienia zamieszek w drodze do Lyonu

Telewizja BMF TV podaje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji zapowiedziało, iż dziś wieczorem wyśle do Lyonu jednostkę CRS 8. Jest to elitarna formacja, która specjalizuje się w walce z przemocą miejską i tłumieniem zamieszek. Jednostka do Lyonu zostanie skierowana w sile sześćdziesięciu policjantów.

Decyzja resortu jest odpowiedzią na prośbę o posiłki skierowaną wcześniej przez burmistrza Lyonu Grégory'ego Douceta. Miasto, w którym wczorajszego wieczoru na wiecu zgromadziło się kilka tysięcy osób w związku ze śmiercią 17-letniego Nahela w Nanterre, stało się areną przemocy. Doszło do starć manifestantów z policją.





Bilans nocnych rozruchów w Lyonie to 35 rannych funkcjonariuszy, 12 demonstrantów, zatrzymane 74 osoby, z których 49 trafiło do aresztu, splądrowane sklepy, zdewastowane przystanki autobusowe, włamania.





Po dzisiejszej, czwartej nocy zamieszek we Francji aresztowanych zostało łącznie prawie tysiąc osób. Według danych resortu spraw wewnętrznych 79 policjantów i żandarmów zostało rannych, podpalono około 1350 pojazdów, uszkodzono lub podpalono 234 budynki.