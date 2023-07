Francja w ogniu. „Nie chcemy takich scen na polskich ulicach”

„Nasz plan to Europa Bezpiecznych Granic – bezpieczeństwo i porządek publiczny – to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna!” – napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki, publikując film porównujący spokojne dni na polskich ulicach do wydarzeń we Francji, która obecnie ogarnięta jest ulicznymi zamieszkami.

Na Twitterowym koncie premiera RP Mateusza Morawieckiego został udostępniony film, który pokazuje, jak bardzo w ostatnich dniach różni się sytuacja na polskich i francuskich ulicach.





We Francji od kilku dni trwają na ulicach regularne zamieszki – płoną sklepy i samochody. Na filmie pokazano kilka scen z Nanterre, Marsyli, Paryża i Strasbourga. „Nie chcemy takich scen na polskich ulicach” – pojawia się napis odnoszący się do pokazywanych we Francji wydarzeń.





W momencie, gdy ulice francuskich miast płoną, Polacy bezpiecznie mogą spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół we własnym kraju. „Bezpieczeństwo Polaków przede wszystkim” – czytamy na filmie.