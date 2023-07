Morawiecki o kulisach rozmów w Brukseli i „Grupie Webera”

Pan Tusk mówi, że chciałby widzieć więcej Paryża w Warszawie. Ja myślę, że mieszkańcy Paryża chcieliby widzieć więcej Warszawy w Paryżu, a my po prostu chcemy Warszawy w Warszawie – mówił podczas spotkania z wyborcami w Kościerzynie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się również do ostatnich wypowiedzi szefa EPL Manfreda Webera. – Na Wschodze mamy grupę Wagnera, a na zachodzie grupę Webera – podkreślił. – Wyobrażacie sobie państwo, w ustach bezczelnego Niemca słowa o zaporze ogniowej? (...) wstydu nie mają – ocenił Morawiecki.

– Prosto jadę z wczorajszych rozmów, trudnych negocjacji w Brukseli, wolę być zdecydowanie bardziej w Kościerzynie niż w Brukseli – to jest oczywiste – powiedział Morawiecki. Jak dodał, „tam też musiałem być, musiałem pilnować polskich interesów, musiałem pilnować bezpieczeństwa polskich ulic, polskich rodzin, polskich dzieci".





– Do tego sprowadza się debata na forum UE czy będziemy bezpieczni czy będziemy wyglądali tak jak miasta na zachodzie Unii Europejskiej. Każdy z Polaków może zobaczyć do czego prowadzi obłędna polityka dopuszczenia do nielegalnej migracji – zaznaczył premier. Jak podkreślił, „nie ma na to zgody Prawa i Sprawiedliwości, nie ma naszej zgody”.





– Podawajcie sobie te filmy (z dewastowanych miast zachodniej Europy – przyp. red.) z rąk do rąk, z telefonu do telefonu i mówcie o tym, bo są media w Polsce, zwykle w obcych rękach, które boją się pokazywać prawdę, manipulują. Nawet jak coś pokażą od razu w taki sposób to zrobią, żeby wyglądało to jako nic groźnego dla mieszkańców – apelował szef rządu.





– Tymczasem rzeczywisty obraz jest zatrważający. To co się dzieje na zachodzie Europy: plądrowane sklepy, rabowane szkoły, szpitale. W salach gimnastycznych odbywają się strzelaniny – dodał.





Gospodarze we własnym kraju





– To jest kompletna tragedia. Pan Tusk mówi, że chciałby widzieć więcej Paryża w Warszawie. Ja myślę, że mieszkańcy Paryża chcieliby widzieć więcej Warszawy w Paryżu – stwierdził Morawiecki.

Premier zaakcentował, że „chcemy, żebyśmy byli gospodarzami naszej ziemi i tego dotyczyły te dwudniowe twarde negocjacje”.





– Większość chowała głowy w piasek, a nad Polską, Węgrami i innymi krajami, które pękły odbywało się młotkowanie przez pół nocy, cały czas powracanie do tego samego, próba przekupstwa, próba zaszantażowania, ale my broniąc polskich interesów zawsze będziemy stali po stronie bezpieczeństwa Polaków i to bezpieczeństwo obronimy – opisywał spotkanie w Brukseli.





Jak dodał „to niezwykle ważne, bo mamy dzisiaj właśnie taki wybór : albo zasada realizacji polityki migracyjnej na zasadzie dobrowolności, co wywalczyliśmy w 2018 roku, albo sami możemy sobie zmieniać to prawo według życzenia większych państw zachodniej Europy. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody. Widzimy z czym się to wiąże”.





Premier mówił o szwedzkich miastach, gdzie „mieszkańcy boją się nawet jeszcze przed zmrokiem wychodzić z własnych domostw” z obawy przed przemocą na ulicach, gwałtami i grabieżami.





– Tu widać, jak w pigułce to, do czego dążyła Platforma Obywatelska i to przed czym obroniliśmy Polaków – podkreślił.





„Bezczelny Niemiec”





Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w obecnych – niepewnych – czasach różne grupy starają się szkodzić Prawu i Sprawiedliwości. Szef rządu odniósł się do słów przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który powiedział, że jego ugrupowanie buduje „zaporę ogniową przeciwko PiS”.





– Będziemy konsekwentnie walczyć z tą przemocą polityczną grupy Webera – mówił Morawiecki. Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami nawiązywał do kwestii bezpieczeństwa w kontekście Grupy Wagnera, która ma być przemieszczona na Białoruś. Wskazał, że rząd umacnia i modernizuje polską armię, co jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych i „pogonienia mafii VAT-owskich i przestępców podatkowych”.





– W tym trudnym czasie, pełnym ryzyk i niepewności, na wschodzi widzimy Grupę Wagnera, która ma się przemieścić na Białoruś, a na zachodzie działa grupa Webera – zaznaczył, nawiązując do wywiadu niemieckiego polityka, przewodniczącego grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.





– Wyobrażacie sobie państwo, w ustach bezczelnego Niemca słowa o zaporze ogniowej? – ocenił Morawiecki. Szef rządu przypomniał w tym kontekście słowa innej niemieckiej polityk Katariny Barley, która mówiła o „zagłodzeniu Polaków”. – Wstydu nie mają – ocenił.





– A lider Niemiec mówi o tym, że polityka migracyjna musi być przyjęta przez Polskę także, bo musi odciążyć Niemcy. To my jesteśmy po to żeby odciążać Niemcy? To ich sumienie musi być odciążone jak zapłacą reparacje w końcu za zbrodnie, które tu robili, także na kaszubskiej ziemi – podkreślił premier.





– Nie będzie nam Weber mówił o zaporze ogniowej. Nie pozwolimy na to. Dlatego będziemy konsekwentnie walczyć z tą przemocą polityczną grupy Webera i dlatego nie zgodziłem się wczoraj na ten dyktat, który stamtąd płynął – dodał Morawiecki.