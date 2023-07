„Grupa Webera”. Od lat zabiegają o zmianę władzy w Polsce [LISTA]

Nie milkną echa wypowiedzi szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który w rozmowie z niemieckim dziennikiem „FAZ” przyznał, że celem jego i europejskiej frakcji EPL jest „zastąpienie PiS w Polsce”. W reakcji na słowa niemieckiego polityka popularne stało się używanie określenia „grupa Webera” – krąg europejskich polityków, urzędników i decydentów zdeterminowanych, by zmienić władzę w Polsce. Weber nie jest bowiem odosobnionym przypadkiem. W ostatnim czasie Polskę pouczali i krytykowali politycy, którzy w przeszłości mieli stawiane m.in. zarzuty korupcyjne. Portal tvp.info prezentuje listę nazwisk eurokratów, którzy nie kryją się z planami obalenia demokratycznie wybranego przez Polaków rządu. Przypominamy także nazwiska unijnych komisarzy, którzy byli przeciwko zgodzie na polskie KPO i za wszelką cenę starają się utrudnić Polsce dalszy rozwój.

Skandaliczne słowa szefa EPL wywołały oburzenie polskiej opinii publicznej. Wypowiedź Webera komentują publicyści i politycy – także z Platformy Obywatelskiej. Lider PO jednak nie komentuje słów niemieckiego kolegi.

Burza po słowach Manfreda Webera

Przypomnijmy: przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przekonywał, że „opowiada się za kursem, który wyklucza radykałów”. W tym miejscu wymienił niemiecką AfD, partię Marine le Pen oraz Prawo i Sprawiedliwość.





„Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy” – stwierdził.

Na około cztery miesiące przed wyborami parlamentarnymi tego typu wypowiedzi unijnych liderów budzą pytania o wpływ zagranicznych polityków na decyzje Polaków. Tym bardziej, że spór Bruskeli z Polskim rządem m.in. o praworządność czy wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy trwa i niewiele wskazuje na to, by Unia zamierzała ustąpić Warszawie przed wyborami.





Zdaniem polityków PiS to jawne wywieranie presji na rząd, a blokowanie unijnych funduszy ma doprowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej Polski i spadku notowań partii rządzącej. A w efekcie – zmiany władzy.

Unijny establishment nie kryje, że jego faworytem do przejęcia rządów w Polsce jest Donald Tusk. Mówiła o tym m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Od dawna funkcjonuje „grupa Webera”; jej celem jest zdobycie władzy za pomocą przemocy instytucjonalnej i finansowej w państwach, które dalej uważa za swoje kolonie – ocenił europoseł PiS Patryk Jaki, jako pierwszy używając tego terminu dla opisania nieformalnego zrzeszenia orędowników obalenia PiS.

Jak Weber z Tuskiem walczyli o „praworządność” w Polsce





Obecny i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej: Manfred Weber i Donald Tusk (fot. PAP/EPA/ OLIVIER HOSLET / POOL)

Już w ubiegłym roku Manfred Weber w Parlamencie Europejskim (podczas debaty o stanie Unii Europejskiej) wprost odnosił się do naszego kraju.





– Mówię to pod adresem przyjaciół z Polski: my z Donaldem Tuskiem walczymy o praworządność – stwierdził z sympatią dla lidera PO, który z posady w Brukseli wrócił do Warszawy, by walczyć z PiS.





Kto jeszcze odnajduje się w tym gronie?

Von der Leyen czeka na „premiera Tuska”





Ursula von der Leyen (fot. Alexandra Beier/Getty Images)

Również w 2022 r. podczas kongresu Europejskiej Partii Ludowej, niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wylewnie dziękowała ustępującemu ze stanowiska szefa EPL Donaldowi Tuskowi. Na Twitterze pisała, że uosabia on „ich wartości” i „wraca do swojego kraju, by ich bronić”.

W skierowanym do Tuska przemówieniu poszła jeszcze o krok dalej: „Gdy znów się spotkamy, zobaczę cię, jak powiedziałeś, jako premiera” – stwierdziła życzeniowo.

Chciała „głodzić Polskę”, bo nie podoba jej się rząd





Wiceszefowa PE, Katarina Barley (fot. Thierry Monasse/Getty Images)

Jawną niechęć do polskiego rządu okazała wcześniej wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego (wcześniej sekretarz generalna niemieckiej SPD) Katarina Barley.

– Musimy ich zagłodzić finansowo. Oni potrzebują pomocy. A jeśli powiemy, że nie dostaną pieniędzy, to myślę, że w końcu będą musieli ustąpić – powiedziała w rozmowie z Deutschlandfunk. Słowa o głodzeniu z ust przedstawicielki Niemiec odbiły się szerokim echem.

Kolejny zwolennik zamachu stanu z EPL

Europoseł EPL Esteban González Pons (fot. Javier Escriche/Europa Press via Getty Images)

Jednak nie tylko niemieccy politycy mają zakusy na zmianę rządu w Polsce. Hiszpański europoseł Esteban González Pons na początku tego roku, gdy przymierzano go do pokierowania komisją mającą badać informacje o „nielegalnym użyciu systemu Pegasus” (jeszcze przed rozpoczęciem prac zespołu) postawił tezę, że polskie władze „nie wydają się być dobre dla Polski”, więc trzeba je obalić.





– Spróbujemy pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze – powiedział europoseł Europejskiej Partii Ludowej w wywiadzie dla serwisu Euractiv.

Główna bohaterka unijnej afery atakowała polski rząd





Eva Kaili (fot. Buissin/EUC / Zuma Press / Forum)

W ostatnich miesiącach nic nie łączy się tak mocno ze skandalami w Unii Europejskiej jak nazwisko greckiej europosłanki Evy Kaili. Dlaczego znalazła się na liście „grupy Webera”?





To właśnie podejrzana o olbrzymią korupcję w aferze Katargate socjalistka, późniejsza wiceprzewodnicząca Europarlamentu, od 2016 r. atakowała polski rząd, zarzucając mu „alarmująco autorytarny skręt”. Już siedem lat temu, na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, domagała się nie tylko wdrożenia „mechanizmu praworządności”, ale także znacznie dalej idących działań.

Zupełnie inaczej oceniała standardy panujące w Katarze, wychwalając ten kraj jako „lidera praw pracowniczych”. Kaili była także pod obserwacją z powodu kontaktów z Rosją.

Sędzia, która kazała zamknąć Turów i jej związki z partią Tuska





Wiceprzewodnicząca TSUE Rosario Silva de Lapuerta (fot. arch.PAP/EPA/NICOLAS BOUVY)

Koneksje „grupy Webera” z Europejską Partią Ludową widać między innymi u sędzi TSUE, która jednoosobowo zdecydowała o nałożeniu pół miliona euro kary dziennie na polski rząd za... wydobywanie węgla z polskiej kopalni Turów.

Rosario Silva de Lapuerta, bo o niej mowa, to hiszpańska prawniczka, która latami wspierała jedną z partii politycznych (Partido Popular) należących do frakcji Europejskiej Partii Ludowej.

Unijni komisarze przeciwni zgodzie na polskie KPO





Piątka unijnych komisarzy przeciwko pieniądzom z KPO dla Polski

Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Obudowy. Po raz pierwszy były głosy przeciw i zdarzyło się, że plan któregoś z państw nie został przyjęty automatycznie w procedurze pisemnej.





Przeciwko zgodzie KE na polskie KPO byli: Holender Frans Timmermans, Czeszka Vera Jourova, Belg Didier Reynders, Szwedka Ylva Johansson oraz Dunka Margrethe Vestager.





„Mimo bezprecedensowego, otwartego sprzeciwu wysokich rangą członków jej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podtrzymała swój plan odblokowania unijnego finansowania dla Polski” – pisało wówczas Politico.





Pouczają Polskę.... a za uszami mają zarzuty





Josep Borrell Fontelles (fot. Thierry Monasse/Getty Images)

Didier Reynders





Belg żądał w 2021 roku od TSUE nałożenia kar finansowych na Polskę. Twierdził, że polska Konstytucja nie ma pierwszeństwa nad prawem unijnym, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego powinna przestać funkcjonować.





O Reyndersie głośno zrobiło się we wrześniu 2019 roku, kiedy to media ujawniły protokół przesłuchania byłego agenta belgijskiego wywiadu, który zarzucił Reyndersowi przestępstwa korupcji i prania brudnych pieniędzy. Według agenta, nieprawidłowości dotyczyły m.in. budowy ambasady Belgii w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Zarzuty wskazywały na przyjmowanie łapówek za korzystne rozstrzyganie przetargów i przyznawanie kontraktów odpowiednim firmom. W proceder korupcyjny mieli być zaangażowani handlarze bronią i jeden z kandydatów na prezydenta DRK.

Vera Jourova





Jedną z osób, która nieustannie krytykuje Polska jest wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova.





w 2006 roku Jourova została jako wiceminister socjalistycznego rządu Republiki Czeskiej aresztowana pod zarzutami korupcyjnymi. Za kratkami spędziła ponad miesiąc. Media informowały, że miała przyjąć 2 mln koron łapówki od burmistrza miasta Budišov na Morawach.





Chociaż w sprawie badano wiele niepokojących wątków, dwa lata później została ona zamknięta, gdyż zamieszany rzekomo w aferę burmistrz Ladislav Péťa zmarł na raka. Jourova została uniewinniona i wypłacono jej odszkodowanie.

Josep Borrell Fontelles





Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell Fontelles to wieloletni działacz Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej.



O Hiszpanie wiele mówiło się m.in. w kontekście wykorzystywania informacji poufnych. Josep Borrell Fontelles był bowiem ukarany grzywną w wysokości 30 000 euro przez krajowy organ nadzoru giełdowego za to, co określono jako „bardzo poważne naruszenie zasad regulujących handel poufnymi informacjami” i „wykorzystanie posiadania uprzywilejowanych informacji” o spółce energetycznej Abengoa.





Zobacz więcej: Unijni komisarze. Nad głowami wieniec z gwiazd dwunastu… a za uszami zarzuty korupcyjne





Są sławni, bo atakowali Polskę. Przepis na sukces niemieckich europosłów





Moritz Koerner z FDP oraz polityk Zielonych Daniel Freund (fot.European Parliament multimedia centre, Wikimedia Commons)

W ostatnich tygodniach głośno było również o dwóch niemieckich posłach do Parlamentu Europejskiego, którzy w liberalnych mediach zasłynęli jako żarliwi obrońcy „praworządności”. W praktyce chodziło o naciski, jakie wywierali na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, by ta... zerwała kompromis z Polską ws. wypłaty unijnych funduszy i zaostrzyła kurs KE.

Mowa o polityku Zielonych Danielu Freundzie i pośle liberałów Moritzu Koernerze. Efektem ich działań jest zawieszenie wypłat dla Polski i Węgier, opisywał portal tygodnika „Der Spiegel”. Przypomniał on tu wydarzenia z grudnia 2020 r., kiedy to trwała walka o „ratowanie praworządności w Europie”.

Spór z Komisją sprawił, że 38-letni Freund i 32-letni Koerner (dla obydwu jest to pierwsza kadencja w europarlamencie) „stali się najbardziej znanymi niemieckimi posłami w Brukseli”.