Trzeci dzień prób do Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie reprezentantka Polski

W Liverpoolu we wtorek odbył się trzeci dzień prób do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie pojawiła się też reprezentantka Polski, Blanka. Wystąpi ona z piosenką „Solo” 11 maja podczas drugiego półfinału. 2 maja w próbach wzięli udział artyści z 11 krajów.

Trwają przygotowania do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. 2 maja po raz pierwszy w próbach wzięli udział reprezentanci następujących państw: Estonii, Islandii, Grecji, Polski, Słowenii, Gruzji, San Marino, Austrii, Albanii, Litwy i Australii.





Gospodarzem tegorocznej edycji konkursu jest Liverpool w imieniu Ukrainy, gdzie to międzynarodowe wydarzenie nie może się odbyć ze względu na trwającą w tym kraju wojnę. Niemniej brytyjska telewizja BBC współpracuje z ukraińskim nadawcą UA:PBC w kwestii organizacji występów. Organizatorem konkursu jest Europejska Unia Nadawców (EBU), która to zaprosiła Wielką Brytanię do goszczenia kolejnej edycji.

Wszystkie części programu odbędą się w centrum kongresowo-wystawowym Arena w Liverpoolu. BBC przedstawiło prezenterów i komentatorów tegorocznego wydarzenia, a będą nimi: Alesha Dixon, Graham Norton, Hannah Waddingham, Julia Sanina, a także Mel Giedroyc, Rylan, Scott Mills, Claire Sweeney, Sam Quek i Timur Miroshnychenko.

Kto wystąpi na Eurowizji w 2023 roku?

W pierwszym półfinale tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji wezmą udział reprezentanci następujących państw: Norwegia (Alessandra, „Queen of Kings”), Malta (The Busker, „Dance”), Serbia (Luke Black, „Samo mi se spava”), Łotwa (Sudden Lights, „Aijā”), Portugalia (Mimicat, „Ai Coração”), Irlandia (Wild Youth, „We are one”), Chorwacja (Let 3, „Mama ŠČ!”), Szwajcaria (Remo Forrer, „Watergun”), Izrael (Noa Kirel, „Unicorn”), Mołdawia (Pasha Parfeni, „Soarele și Luna”), Szwecja (Loreen, „Tattoo”), Azerbejdżan (TuralTuranX, „Tell me more”), Czechy (Vesna, „My Sister’s Crown”), Niderlandy (Mia Nicolai & Dion Cooper, „Burning Daylight”), Finlandia (Käärijä, „Cha cha cha”).

W drugim półfinale będą uczestniczyć artyści z następujących krajów: Dania (Reiley, „Breaking My Heart”), Armenia (Brunette, „Future lover”), Rumunia (Theodor Andrei, „D.G.T.”), Estonia (Alika, „Bridges”), Belgia (Gustaph, „Because of you”), Cypr (Andrew Lambrou, „Break a Broken Heart”), Islandia (Diljá, „Power”), Grecja (Victor Vernicos Jorgensen, „What they say”), Polska (Blanka, „Solo”), Słowenia (Joker Out, „Carpe diem”), Gruzja (Iru, „Echo”), San Marino (Piqued Jacks, „Like an Animal”), Austria (Teya & Salena, „Who the Hell is Edgar?”), Albania (Albina & Familja Kelmendi, „Duje”), Litwa (Monika Linkytė, „Stay”), Australia (Voyager, „Promise”).

W wielkim finale na scenie na pewno pojawią się wykonawcy z następujących państw: Francja (La Zarra, „Évidemment”), Niemcy (Lord Of The Lost, „Blood & Glitter”), Włochy (Marco Mengoni, „Due vite”), Hiszpania (Blanca Paloma, „Eaea”), Ukraina (Tvorchi, „Heart of steel”), Wielka Brytania (Mae Muller, „I wrote a song”).

Kto reprezentuje Polskę?

Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji reprezentuje Blanka z piosenką „Solo”. Została wybrana w lutym w ramach preselekcji podczas koncertu „Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję”.

Blanka Stajkow jest pół Polką, pół Bułgarką. Swoją pierwszą piosenkę napisała w wieku 14 lat; mieszkała wtedy w Szczecinie. Przez cztery lata mieszkała też w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyleciała wraz z mamą. Miała okazję występować w Los Angeles i w Nowym Jorku.