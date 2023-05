Morawiecki do Polonii: To wy jesteście pierwszym obrazem Polski dla cudzoziemców

Żaden ambasador nie jest w stanie zrobić dla kraju tyle dobrego, ile robią mieszkający za granicą Polacy – powiedział premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Szef rządu podkreślił, że Polacy mieszkający za granicą „są pierwszym obrazem Polski dla cudzoziemców”. – Dziękuję za świetną robotę, którą wykonujecie - podkreślił.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Premier Morawiecki podkreślił, że to dzień, w którym wszyscy Polacy jednoczą się pod biało-czerwoną flagą. – To nasze barwy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w kraju, czy za granicą – zaznaczył. Jak wskazał, „Polacy wiedzą najlepiej, że Polska to zarówno miejsce na mapie, jak i miejsce w sercu”.





– Bez tej Polski wewnętrznej, którą nieśliśmy w sercach przez 123 lata, nie odrodziłaby się nasza ojczyzna. Dziś Polska to piękny i wspaniały kraj. Możemy być dumni z pracy, którą wykonali nasi przodkowie i jaką my codziennie wykonujemy na rzecz Polski – powiedział szef rządu.





– Gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, dajecie świadectwo o Polsce. Pokazujecie, że Polacy są dobrymi pracownikami, dobrymi rodzicami, dobrymi przedsiębiorcami, dobrymi studentami i uczniami, są ludźmi, którzy umieją łączyć tradycje z nowoczesnością. Nie boją się nowych wyzwań, a jednocześnie nie wstydzą się swoich korzeni – zwrócił się premier do Polaków mieszkających poza granicami Polski. Jak dodał „żaden ambasador nie jest w stanie tyle zrobić dobrego dla swojego kraju, ile robią mieszkający za granicą Polacy”.





– To wy jesteście pierwszym obrazem Polski dla cudzoziemców. Dziękuję za świetną robotę, którą wykonujecie –zaznaczył Morawiecki.





– Nie byłbym też dobrym gospodarzem, gdybym nie wspomniał na koniec, że Polska zawsze na was czeka, czy to na odwiedziny, czy na powrót – dodał. – Pamiętajcie, nie bez powodu opis dworu w „Panu Tadeuszu” jest symbolicznym obrazem naszej ojczyzny: „W tym domu dostatek mieszka i porządek, brama na oścież otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”. Świętujmy dziś razem, rozsiani po całym świecie, ale zjednoczeni. I zawsze bądźmy dumni z Polski – powiedział premier.