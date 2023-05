Ograniczenie dostaw broni Ukrainie? Amerykański kongresmen mocno do rosyjskiego reportera

Rosyjski reporter próbował wypytać przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego o jego poglądy dotyczące dostaw broni dla Ukrainy. Zasugerował, że USA mogą wkrótce zmienić stanowisko w tej sprawie. – Rosja musi wycofać się z Ukrainy – odpowiedział McCarthy. Podczas konferencji w Izraelu republikanin potępił też zabijanie dzieci przez Rosjan.

Kevin McCarthy 1 maja przebywał w Izraelu, będąc tam na czele ponadpartyjnej delegacji Kongresu z okazji 75. rocznicy uzyskania niepodległości przez ten kraj. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna w roli przewodniczącego Izby Reprezentantów. Również jako pierwszy mówca od 25 lat wygłosił przemówienie w izraelskim Knesecie. Podkreślił swoje wsparcie dla Ukrainy i odrzucił sugestię, że nie popiera wysyłania pomocy wojskowej i finansowej do Kijowa.

Podczas konferencji prasowej rosyjski reporter agencji RIA Novosti sugerował, że kongresmen nie akceptuje „nieograniczonych i niekontrolowanych dostaw broni i pomocy dla Ukrainy”. Zapytał też Amerykanina, czy USA zmienią wkrótce politykę ws. wysyłania broni na Ukrainę. Odpowiedź była ostra. – Głosuję za pomocą dla Ukrainy. Jestem za pomocą dla Ukrainy – powiedział McCarthy.

Czytaj także: Bunt Republikanów. Pierwsza taka sytuacja od niemal stulecia

– Nie popieram tego, co wasz kraj zrobił Ukrainie, nie popieram też zabijania dzieci – podkreślił przewodniczący Izby Reprezentantów. Zwracając się do rosyjskiego reportera, powiedział: „Powinieneś się wycofać”. – Będziemy nadal wspierać (Ukrainę), ponieważ reszta świata widzi to tak, jak jest – dodał.