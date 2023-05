„Rosjanka oskarżona o »kradzież« ukraińskich dzieci”. Skandaliczny wywiad amerykańskiego portalu

Amerykański portal Vice News znalazł się w ogniu krytyki za przeprowadzenie wywiadu z Marią Lwową-Biełową, rosyjską rzeczniczką praw dziecka – informuje we wtorek Kyiv Independent. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) podejrzewa ją o zbrodnie wojenne i wydał nakaz jej aresztowania.

1 maja Vice News opublikował wywiad z Lwową-Biełową, który zatytułowano: „Rosyjska kobieta oskarżona o »kradzież« ukraińskich dzieci”. „W ekskluzywnym wywiadzie dla Vice News Maria Lwowa-Biełowa, komisarz ds. praw dziecka prezydenta Rosji Władimira Putina, zaprzecza nielegalnemu deportowaniu tysięcy ukraińskich dzieci i poddawaniu ich praniu mózgu” – czytamy w opisie nagrania.





Lwowa-Biełowa i Putin są podejrzani przez MTK o to, że odpowiadają za „zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach ludności (dzieci) i bezprawnym przesiedlaniu ludności (dzieci) z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”. W marcu MTK wydał nakazy ich aresztowania. Kiedy dziennikarka zapytała rzeczniczkę o decyzję MTK, kobieta oznajmiła: „Jestem matką. To mówi wszystko. Jakim zbrodniarzem jestem? O czym pani mówi?”.





Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, tak skomentował na Twitterze wywiad Biełowej dla Vice News: „Nie da się wymyślić lepszej ilustracji słowa »kanibal«”. Według szacunków ukraińskich władz ponad 19 tys. dzieci zostało nielegalnie wywiezionych do Rosji. Dokładna liczba jest nieznana w związku z okupacją części terytorium Ukrainy.





Jak podkreślił portal Kyiv Independent, serwis Vice News znalazł się w ogniu krytyki w związku z wywiadem z Biełową. Zarzuca się mu, że pozwolił rzeczniczce szerzyć rosyjską propagandę na platformie międzynarodowej. Kyiv Independent zaznaczył też, że w pierwotnej wersji artykułu napisano, iż Krym jest częścią Rosji.