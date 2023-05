Drony mają monitorować wiece. „Francja staje się demokracją policyjną”

Władza wykonawcza umieszcza bezpieczeństwo w centrum swojej strategii i balansuje na granicy prawa, dopuszczając drony do monitorowania demonstracji i zakazując wygwizdywania polityków na spotkaniach czy „koncertów garnków” - pisze we wtorek dziennik „Le Monde”.

Na prośbę ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanina prefekci zezwolili na użycie dronów w sześciu miastach we Francji do monitorowania pierwszomajowych demonstracji. Pierwszy raz drony zostały użyte do monitorowania manifestacji w Paryżu, na co w poniedziałek zezwolił Trybunał Administracyjny.





„Władza wykonawcza chce uwolnić się od zasad rządów prawa”





„Władza wykonawcza chce uwolnić się od zasad rządów prawa” – ocenił mecenas Jean-Baptiste Soufron, członek Stowarzyszenia Obrony Swobód Konstytucyjnych, który złożył skargę na użycie dronów.





„Le Monde” krytykuje ponadto decyzję prefekta paryskiej policji, który zakazał wiecu związkowego w sobotę w pobliżu Stade de France, gdzie CGT chciała rozdawać kibicom gwizdki i czerwone kartki, aby wygwizdać obecnego na trybunach stadionu prezydenta Emmanuela Macrona w proteście przeciwko reformie emerytalnej.





„To powinno trafić do księgi Guinnessa” – kpił z zakazu deputowany Francji Nieujarzmionej Francois Ruffin.





Gazeta krytykuje również zakaz przynoszenia patelni i garnków na spotkania z politykami koalicji rządzącej, aby nie dopuszczać do tzw. koncertów garnków.





„Nadmiernie wykorzystuje się policję do ograniczania wolności”





„Francja staje się demokracją policyjną, w tym sensie, że nadmiernie wykorzystuje policję do ograniczania wolności. Nasza demokracja opiera się na pluralizmie wyborczym, możliwości wypowiadania się i zagwarantowaniu praw i wolności przez sędziów (…) policja nie rozwiąże kryzysu politycznego” – podsumowuje „Le Monde”.