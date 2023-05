„Polska w sercu”. Uroczysty koncert w Wilnie. Gdzie i kiedy transmisja?

Z okazji otwarcia nowej części Domu Kultury Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Dnia Flagi RP, na wileńskim placu Ratuszowym odbędzie się wieczorem koncert z udziałem polskich gwiazd, zatytułowany „Polska w sercu”. Wydarzenie będzie transmitowane przez TVP1 i TVP Wilno.

Majówka to nie tylko czas odpoczynku, ale także refleksji nad polską historią. 2 maja w Wilnie odbędzie się uroczysty koncert pt. „Polska w sercu”. Rozpocznie się on o godz. 18:00 (19:00 czasu litewskiego) w TVP1 i TVP Wilno. Będzie go też można posłuchać o godz. 22:35 w TVP Polonia.





Kto wystąpi?



Na scenie pojawią się m.in.: Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, De Mono, Kamil Bednarek, Blue Cafe.





