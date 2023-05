Polityk KO zrzekł się mandatu. Wszedł do zarządu Warty Poznań

Bartłomiej Ignaszewski (KO) ogłosił w poniedziałek w mediach społecznościowych, że zrzekł się mandatu radnego Poznania. We wtorek został powołany na członka zarządu klubu Warty Poznań – poinformowało Radio Poznań.

W 2021 r. wojewoda wielkopolski zdecydował o wygaszeniu mandatu Ignaszewskiegp, bo ten podpisał umowę z miejską spółką PIM, a zabrania tego ustawa o samorządzie gminnym. Za nieco ponad tydzień Naczelny Sąd Administracyjny ma się zająć rozpoznaniem jego sprawy.

Zarząd Warty Poznań

2 maja rzecznik prasowy Warty Poznań, Piotr Leśniowski potwierdził Radiu Poznań, że Bartłomiej Ignaszewski zostanie powołany na trzeciego członka zarządu klubu.

Właściciel Warty Poznań, Bartłomiej Farjaszewski w wydanym oświadczeniu wyjaśnia, że „powiększenie składu jest związane z dobrymi wynikami sportowymi oraz z nadchodzącymi wyzwaniami, w tym tematami infrastrukturalnymi, rozwojem przestrzeni biznesowej”.

„Jako członek zarządu Warty Poznań będę odpowiadał, m.in. za tworzenie i realizacja strategii klubu w zakresie infrastruktury i inwestycji. Liczę na to, że swoją pracą przyczynię się do tego, że Warta znów będzie mogła rozgrywać swoje mecze ligowe w Poznaniu” – oświadczył Ignaszewski, cytowany w komunikacie.

Do sprawy w rozmowie z Radiem Poznań odniósł się minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Jak ocenił, „to kompromituje Ignaszewskiego i całą Koalicję Obywatelską”.

Według poznańskiego posła PiS sprawa sądowa Ignaszewskiego to „telenowela, związana ze złamaniem przez radnego KO prawa, która ciągnie się od dwóch lat, a która pokazuje jak w soczewce lokalne odbicie jakości całej Koalicji Obywatelskiej". – Pan Ignaszewski już dawno powinien być pozbawiony mandatu radnego, ale koledzy za wszelką cenę go bronili. Patrzę na to z zażenowaniem. Pan Ignaszewski jest dla mnie kompletnie niewiarygodnym politykiem, tak samo jak niewiarygodną formacją jest Koalicja Obywatelska – skomentował Szynkowski vel Sęk.

– Dziwię się władzom klubu, że mają ochotę gościć tak skompromitowanego polityka. To bardzo zastanawiający wybór personalny – ocenił minister.

Kto zbuduje stadion?

Poznańska rozgłośnia radiowa przypomniała, że w ostatnich tygodniach politycy PO i PiS spierali się o sfinansowanie budowy nowego stadionu dla Warty Poznań. Miasto rządzone przez PO uważa, że nie ma na ten cel pieniędzy, w związku z czym domaga się wsparcia ze strony rządu. PiS natomiast wyraziło gotowość pomocy i czekało na włączenie do rozmów. Z kolei prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak pisał w mediach społecznościowych, że jeśli klub chce posiadać swój stadion, to musi znaleźć na to sponsora.

Jak twierdzi Radio Poznań, w minionym roku doradcą zarządu klubu został Marcin Gołek, wiceprezes miejskiej spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz „zaufany człowiek Jaśkowiaka”.

Warta Poznań poinformowała we wtorek o przyjęciu jeszcze dwóch innych osób. Krzysztof Sałajczyk został pełnomocnikiem zarządu klubu ds. rozwoju biznesu, a Marcin Kazubski – nowym dyrektorem marketingu i komunikacji.

Sprawa polityka KO

W październiku 2021 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) poinformował, że wojewoda wielkopolski Michał Zieliński „wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśniecie mandatu radnego miasta Poznania Bartłomieja Ignaszewskiego”. Jak wówczas wyjaśniono, przeprowadzone przez organ nadzoru postępowanie wyjaśniające wykazało, że radny, prowadząc działalność gospodarczą, zawarł 1 stycznia 2021 r. umowę ze spółką PIM, czym naruszył ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

W sierpniu 2021 r. wojewoda wielkopolski wezwał Radę Miasta Poznania do podjęcia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego, pod rygorem wydania zarządzenia zastępczego. „Wobec niepodjęcia przez radę uchwały wygaszającej mandat, wojewoda wielkopolski wydał 4 października zarządzanie zastępcze wygaszające mandat radnemu” – zaznaczono w ówczesnej informacji WUW.

Bartłomiej Ignaszewski, wypowiadając się wcześniej dla lokalnych mediów, podkreślał, że w jego ocenie nie naruszył on prawa, bo gdy tylko dowiedział się, że jako radny nie może pracować dla miejskiej spółki, wycofał się z umowy z PIM i nic w związku z nią nie zarobił.

Od zarządzenia zastępczego wojewody rademu przysługiwało odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Radio Poznań podało w poniedziałek, że Ignaszewski odwołał się od decyzji o wygaszeniu mandatu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który w marcu 2022 roku przyznał rację wojewodzie.

Jak wskazała poznańska rozgłośnia, WSA uznał wówczas, że polityk KO dążył do ukrycia faktu zawarcia umowy ze spółką. Samorządowiec odwołał się od tej decyzji sądowej. 10 maja sprawą miał się zająć Naczelny Sąd Administracyjny.

Zrzeczenie się mandatu

Ignaszewski napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych o zrzeczeniu się mandatu „Chciałem Was poinformować, że złożyłem na ręce Komisarza Wyborczego pisemne zrzeczenie się mandatu radnego Miasta Poznania” – wskazał.

Zaznaczył, że postanowił podjąć się nowego zadania zawodowego „poza radą miasta”, jednak „nie znika z miejskiej przestrzeni”. W poznańskiej radzie miasta Ignaszewski był przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W swoim poniedziałkowym wpisie zapowiedział, że skupi się „jeszcze mocniej na kwestiach sportowych”. „Dodam, że wypełniając zaszczytną funkcję radnego naszego miasta, kierowałem się w swoim działaniu treścią roty ślubowania, które złożyłem obejmując mandat” – napisał polityk KO.