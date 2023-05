Szabas rzecz święta. Prezydent Izraela i naczelny rabin przyjdą pieszo na koronację

Reguły szabasu są dla wyznawców judaizmu rzeczą świętą i pobożni żydzi przestrzegają ich niezależnie od okoliczności. Podczas gdy głowy państw i przedstawiciele różnych religii dotrą na koronację Karola III limuzynami, to ze względu na szabas prezydent Izraela Isaac Herzog i naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis przyjdą na uroczystości pieszo.

Podczas szabasu, trwającego od piątkowego do sobotniego wieczoru, wyznawcy judaizmu nie mogą podróżować. Dlatego zarówno czas przyjazdu prezydenta, jak i sposób dotarcia na koronację do opactwa Westminster dostosowano do wymogów szabasowych.





Karol III wielokrotnie przedstawiał się jako monarcha nowoczesny, otwarty na różne światopoglądy i kultury. Koronacja również została zaplanowana w taki sposób, by podkreślić charakter brytyjskiego społeczeństwa, które jest wieloetniczne i wieloreligijne.





Biuro arcybiskupa Canterbury powiadomiło, że w uroczystościach będą brać udział przywódcy społeczności żydowskiej, muzułmańskiej, sikhijskiej i hinduistycznej, a także będące biskupami kobiety. Hymny będą zaś śpiewane również po walijsku oraz zarówno w szkockiej jak i irlandzkiej wersji gaelickiego. Naczelny rabin ma odmówić podczas nabożeństwa hebrajską modlitwę.





„Modlę się, żeby wszyscy uczestniczący w nabożeństwie, wierzący i niewierzący, odnaleźli mądrość i nową nadzieję, które przynoszą inspirację i radość” – napisał w oświadczeniu arcybiskup Justin Welby, przywódca Kościoła anglikańskiego.





Podczas spotkania z krajowymi przywódcami religijnymi ubiegłej jesieni król Karol III podkreślił, że zawsze postrzegał kraj jako „wspólnotę wspólnot”. Jest to tym istotniejsze, że o ile 70 lat temu podczas poprzedniej koronacji ponad 80 proc. mieszkańców kraju identyfikowało się jako chrześcijanie, dziś ich liczba spadła o połowę. 37 proc. mieszkańców nie wyznaje żadnej religii, 6,5 proc jest muzułmanami, a 1,7 proc wyznaje hinduizm.