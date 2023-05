Wtargnął do kościoła z nożem. Areszt dla napastnika z Legnicy

Legniccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie ściany kościoła oraz kradzieże skarbonek na datki. Sąd na wniosek prokuratury i policjantów zastosował wobec 35-latka dwumiesięczny areszt. Grozić może mu kara do 10 lat więzienia.

Jak poinformowała kom. Jagoda Ekiert z KMP w Legnicy, policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy udali się na jedną z ulic miasta, gdzie miał przebywać bardzo pobudzony mężczyzna.

35-latek kilka godzin wcześniej wtargnął do wnętrza kościoła z nożem, którym uszkodził ścianę świątyni, a także powyrywał uchwyty na gaśnice. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Legnicy i osadzili go w policyjnej celi.

Podczas wykonywanych czynności okazało się, że 35-latek ma na sumieniu kilka innych przestępstw popełnionych w dwóch kościołach na terenie Legnicy.

Legnica. Mężczyzna ukradł pieniądze z kościoła





– Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu przedstawili mężczyźnie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego łącznie cztery zarzuty: dwa włamania do skarbonek kościelnych na datki i kradzież z nich pieniędzy, usiłowanie włamania do skarbonki, a także zniszczenie mienia – wyjaśniła Ekiert.

Straty opiewają na ok. 2 tys. zł. 35-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Sąd Rejonowy w Legnicy na wniosek prokuratury i policjantów zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. 35-latek odpowie teraz przed sądem, grozić mu może kara do 10 lat więzienia.