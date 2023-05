Dlaczego biały jest nad czerwonym – czyli co oznaczają polskie barwy narodowe. „Wywieśmy dziś flagi” [WIDEO]

2 maja, w samym środku weekendu majowego, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto jest obchodzone od 2004 r. 2 maja jest także świętem Polonii i Polaków za Granicą. „Niech ten wyjątkowy dzień przypomni nam o znaczeniu naszych narodowych symboli, a także o tym, że razem potrafimy przetrwać najtrudniejsze chwile” – podkreśla premier Mateusz Morawiecki.

Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna, historyczna, jest związana z tym, że właśnie 2 maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały święto 3 maja: po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie doczekały do 3 maja.

– Święto wprowadzono na wzór innych krajów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie zostało po raz pierwszy ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej flagi amerykańskiej z 1777 r. – wyjaśniał Andrzej Bebłowski z Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

Co oznaczają polskie barwy narodowe

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – Białego Orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.

Chociaż polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów – białego i czerwonego – to sprecyzowanie odcieni tych barw nie jest już takie łatwe. Biały nie jest czystym śnieżnobiałym, a kolor czerwony to z kolei karmazyn, czyli ciemna czerwień. Jednak warto zauważyć, że na przestrzeni lat barwa czerwieni się nieco zmieniała. Pierwszy opis flagi z 1921 r. wprowadzał co prawda karmazyn (choć o odcieniu nieco jaśniejszym od współczesnego), ale już od 1927 r. przez ponad pięćdziesiąt lat obowiązywał cynober, czyli czerwony wpadający w kolor pomarańczowy.

Dlaczego biały jest ważniejszy niż czerwony?





Nie bez znaczenia jest również kolejność barw narodowych. Znak w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą jego częścią niż tło. To dlatego kolor biały jest na górze, a czerwony na dole. Jest to nawet widoczne w mowie, ponieważ mówi się, że flaga jest biało-czerwona.

Jeśli natomiast barwy zawieszone są w układzie pionowym, to biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. W rozetkach (kotylionach) kolor biały powinien być wewnątrz, czerwony na zewnątrz.

Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie. Jak zaznaczył Andrzej Bebłowski, „kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt, a kolor czerwony – krew, czyli walkę o suwerenność, walkę o niepodległość”. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Długości boków we fladze powinny przedstawiać proporcje 5:8.

„Wywieśmy dziś biało-czerwone flagi”

„Biało-czerwone to barwy niezwyciężone!” – napisał we wtorek szef rządu w mediach społecznościowych. „Niech ten wyjątkowy dzień przypomni nam o znaczeniu naszych narodowych symboli, a także o tym, że razem potrafimy przetrwać najtrudniejsze chwile” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.









Zwrócił się też z apelem: „Wywieśmy dziś biało-czerwone flagi”.

2 maja w Polsce obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

