Na repatriację z Kazachstanu czeka 7 tys. Polaków. „Chcemy przyspieszyć proces”

Proces repatriacji Polaków z Kazachstanu nie jest zakończony. Na powrót do ojczyzny oczekuje około 7 tys. osób. Chcemy przyspieszyć ten proces. To będzie jedno z wyzwań do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy – powiedział minister Andrzej Dera.

W Polskim Radiu Dera był pytany o postęp repatriacji Polaków z Kazachstanu.





– Nie jest on zakończony. W tej chwili czeka około 7 tys. Polaków, którzy chcą wrócić do Polski. W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie całej procedury i przejazdu Polaków, którzy mieszkają w Kazachstanie, do Polski – powiedział.





Powrót repatriantów. Trwają prace





Poinformował, że w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad tym, aby jak najwięcej Polaków, którzy wyrażają taką chęć, wróciło do ojczyzny. – To będzie jedno z wyzwań do końca kadencji prezydenta – zaznaczył.





Dera powiedział, że trwają nad tym prace zarówno koncepcyjne, jak i ustawowe. – Pracujemy w tej chwili nad sposobem, aby przyśpieszyć ten proces i aby jak najwięcej Polaków wróciło do naszej ojczyzny – zaznaczył.





Repatrianci powracają do Polski. Większość z Kazachstanu i Rosji





Od 2002 r. 2 maja obchodzony jest m.in. Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.