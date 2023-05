Sylvester Stallone powraca w roli Gabe'a Walkera

Specjalista od kina sensacyjnego Ric Roman Waugh, autor takich hitów jak „Świat w ogniu” czy „Greenland”, wyreżyseruje kontynuację filmu „Na krawędzi” z 1993 roku. Główną rolę w drugiej części zagra gwiazdor oryginalnego filmu – Sylvester Stallone. Ponownie wcieli się on w postać ratownika górskiego Gabe'a Walkera. Autorem scenariusza filmu jest Mark Bianculli („Łowcy”).

Wyreżyserowany przez Renny'ego Harlina sensacyjny film „Na krawędzi” to jeden z największych hitów kasowych w karierze Sylvestra Stallone'a. W kinach na całym świecie zarobił 255 mln dol. i sprawił, że nieco wyblakła gwiazda aktora zabłysła na nowo. Popularny Sly miał wtedy za sobą klapy kasowe komedii ze swoim udziałem, filmów „Stój, bo mamuśka strzela” oraz „Oscar”.

Stallone w filmie „Na krawędzi” wcielił się w rolę ratownika górskiego Gabe'a Walkera. Po tragedii, do jakiej doszło podczas jednej z akcji ratunkowych, postanawia wycofać się z zawodu. Po kilku miesiącach wraca na stare śmieci, jednak nie spodziewa się, że wróci też na górskie szlaki. Stanie się to za sprawą terrorystów, którzy po brawurowym napadzie na samolot zgubili w górach walizki z łupem. Bandyci zmuszają Gabe'a do ich odnalezienia. Szybko zaczynają tego żałować.

Poszukiwania aktora do głównej roli trwają





Z informacji, jakie podaje portal „Variety”, wynika, że tym razem 77-letni Stallone nie będzie wspinał się po skałach i odda pole do popisu młodszemu koledze. Trwają właśnie poszukiwania aktora, który miałby zagrać u jego boku główną rolę w filmie „Na krawędzi 2”. Stallone jest też jednym z producentów powstającego filmu razem z Nealem H. Moritzem („Szybcy i wściekli”).

„Dorastałem razem z największymi hitami kina akcji lat 80. i 90. Przy wielu z nich pracowałem. »Na krawędzi« to bez wątpienia moje ulubione widowisko. Wyreżyserowanie kolejnej jego części i praca w Alpach razem z Sylvestrem Stallone to spełnienie moich marzeń. Nie mam wątpliwości, że wzniesienie tej franczyzy na nowy szczyt będzie wielkim wyzwaniem. To odpowiedzialność, którą traktuję bardzo poważnie” – powiedział reżyser drugiej części „Na krawędzi”.

„Nigdy nie zapomnę ekscytacji, jaką czułem, oglądając Stallone'a w »Na krawędzi«. Jestem podekscytowany, że razem z nim i Rikiem Waughem będziemy kontynuować historię Gabe'a Walkera i zapoznamy z jego ikoniczną historią nowe pokolenie kinowych widzów na całym świecie” – dodał producent Neal H. Moritz.