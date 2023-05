Dzień Polski w bazie NATO na Łotwie. „Okazja do zaprezentowania historii i kultury”

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w bazie Batalionowej Grupy Bojowej NATO w łotewskim Ādaži odbędą się obchody Dnia Polskiego. Organizację tego wydarzenia wsparła po raz kolejny Polska Fundacja Narodowa.

PFN promuje historię Polski wśród żołnierzy NATO Trwa kolejna edycja projektu Polskiej Fundacji Narodowej Zwiastun. Jego celem jest promocja wizerunku i budowanie pozytywnej świadomości na temat... zobacz więcej

Centralnym punktem Dnia Polskiego, który zaplanowany jest na 3 maja, będzie msza święta i uroczysty apel z wojskową asystą honorową wystawioną przez żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie.

W wydarzeniu udział wezmą ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, konsul Mariusz Podgórski oraz przedstawiciele 11 armii sojuszniczych: Kanady, Albanii, Hiszpanii, Słowenii, Włoch, Chorwacji, USA, Słowacji, Czech, Czarnogóry i Rumunii.

Dzień Polski w bazie NATO





Rzecznik PFN Temistokles Brodowski przekazał, że poza częścią oficjalną Dzień Polski to doskonała okazja do zaprezentowania polskiej historii, kultury i tradycji żołnierzom stacjonującym na Łotwie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, m. in. dzięki wyświetlanym filmom promującym nasz kraj, występowi zespołu „Szarotki” z 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz specjalnie przygotowanym potrawom odnoszącym się do tradycyjnych polskich dań.

– Od 2017 roku Polska Fundacja Narodowa realizuje wśród kadry oficerskiej i żołnierzy NATO projekt edukacyjny „Zwiastun/Forerunner”. Rosyjska agresja na Ukrainę nadała nowe znaczenie programowi kierowanemu do naszych sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Poszerzyliśmy projekt także o kraje bałtyckie, w tym Łotwę, wspierając polski kontyngent w organizacji Dnia Polskiego. To okazja do upowszechniania polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego, wspólnego cieszenia się i świętowania – powiedział prezes PFN Marcin Zarzecki.

Wiceprezes fundacji Michał Góras powiedział, że PFN „opiekując się kadrą oficerską i żołnierzami Paktu Północnoatlantyckiego, wychodzi z założenia, że żołnierze sił sojuszniczych stanowią naturalnych ambasadorów naszego dziedzictwa kulturowego na świecie”.

#wieszwiecej Polub nas

Cezary Andrzej Jurkiewicz z zarządu PFN zwrócił uwagę, że projekt „Zwiastun” powstał w 2017 roku w PFN we współpracy z gen. Jarosławem Gromadzińskim. – Współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi ma trwały fundament w postaci wartości wynikających z cywilizacji łacińskiej. Tak jak w sytuacji przyjęcia potrzebujących pomocy z Ukrainy, PFN wypełnia swoją misję budowania pozytywnego wizerunku RP przez projekt „Zwiastun” – powiedział.

Dzień Polski w bazie NATO w Ādaži organizowany przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej odbywa się dwa razy w roku, 11 listopada – z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz 3 maja – z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Swoje dni organizują również przedstawiciele innych narodowości wchodzący w skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO.