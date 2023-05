Przygotowania do koronacji. Krawcy z Savile Row mają pełne ręce roboty

Przy Savile Row, londyńskiej ulicy, która od dawna słynie z produkcji eleganckich garniturów, krawcy ścigają się z czasem, by zdążyć przygotować czerwono-złote mundury na pierwszą od 70 lat koronację w Wielkiej Brytanii. Stroje muszą zostać ozdobione nowymi insygniami króla Karola III.

Krawcy z Savile Row stroją królów, królowe i ich potomstwo od ponad 150 lat, a ich rzemiosło zyskało szczególne uznanie dzięki długoletniemu klientowi królowi Karolowi – miłośnikowi wsi, orędownikowi rolników, tkaczy i fabryk produkujących większość tkanin.





– Wszyscy ciężko pracujemy, jest wiele do zrobienia. To prawdziwy zaszczyt. W dniu koronacji wszystko będzie wyglądać fantastycznie. Będziemy mogli zobaczyć naszą pracę i być z niej dumni. To historyczne wydarzenie, ludzie będą patrzeć na to przez wiele lat – powiedział Jules Walker, krawiec wojskowy w Gieves & Hawkes.





Koronacja Karola III. Królewscy krawcy mają wzięcie





Poprzednie wydarzenia królewskie, takie jak ubiegłoroczny jubileusz 70 lat królowej Elżbiety na tronie czy ślub księcia Harry'ego z jego amerykańską żoną Meghan w 2018 r., zapewniły skokowy wzrost zainteresowania kunsztem krawców z Savile Row. Ich archiwa zawierają wciąż wymiary i zamówienia Winstona Churchilla, Charlesa Dickensa i Cary'ego Granta.





Koronacja Karola III. Brytyjczycy popierają monarchię?





Żołnierze ubrani w jaskrawoczerwone wełniane mundury ze złotymi warkoczami są istotną częścią brytyjskiego widowiska. Ostatnio można ich było zobaczyć na ulicach stolicy w ubiegłym roku podczas obchodów jubileuszu królowej, a kilka miesięcy później – w wielkim kondukcie pogrzebowym zmarłej monarchini.





Zmiana monarchy wymaga wymiany insygniów, z koroną Karola Tudorów, guzikami i królewskim szyfrem lub monogramem przyszytym do ceremonialnych mundurów, które będzie nosić 6 tys. żołnierzy w procesji wojskowej.





William Skinner z zakładu krawieckiego Dege & Skinner powiedział, że mundury przetrwają dziesięciolecia, a w związku z dbałością króla o środowisko stroje te będą latami naprawiane i odświeżane, a nie zastępowane nowymi.





Królewskie certyfikaty





Najbardziej szanowani krawcy z Savile Row mogą się pochwalić specjalnymi certyfikatami potwierdzającymi, że ubierają rodzinę królewską wśród swoich klientów. W zamian jednak musieli stale poprawiać swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska, dostarczając rachunki za energię i faktury, aby pokazać, w jaki sposób ograniczyli zużycie opakowań lub oświetlenia.





Dostosowały się do tego życzenia wielkie nazwiska na ulicy: Gieves, Henry Poole, Dege & Skinner, Anderson & Sheppard.





Koronacja Karola III. 7 maja w Windsorze





Król Karol, wielokrotnie fotografowany m.in. w dwurzędowym garniturze, który nosi od dziesięcioleci, od dawna jest zwolennikiem tzw. slow fashion, które zyskało większą popularność w ostatnich latach. „Jestem jedną z tych osób, które nienawidzą wyrzucać czegokolwiek”, powiedział brytyjskiemu „Vogue” w 2020 r. „Dlatego wolałbym je konserwować, a nawet poprawiać, jeśli to konieczne, niż je porzucać”, wyznał monarcha.