Polski ambasador jest bezpieczny? „Życie w Moskwie to dziś jedno wielkie zagrożenie” [WIDEO]

Skandaliczne, niedopuszczalne słowa, zwłaszcza z ust byłego urzędnika; to pokazuje, jak daleko od standardów cywilizacyjnych odeszła Rosja – tak słowa Pawła Astachowa, rosyjskiego prawnika celebryty, komentuje szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. W programie „Kwadrans polityczny” był pytany m.in. o to, czy polski ambasador w Moskwie czuje się zagrożony.

W poniedziałek polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP potępiło wypowiedź Pawła Astachowa, byłego kremlowskiego rzecznika praw dziecka, który stwierdził w propagandowej rosyjskiej telewizji, że za ubiegłoroczną napaść w Polsce na rosyjskiego ambasadora powinien nastąpić odwet na ambasadorze Polski w Rosji.

Ambasador Krajewski: Chuligański wybryk

Astachow oświadczył, że „zabijanie ambasadorów mieści się w ramach prawa międzynarodowego”. Oświadczył również, że po tym, jak w ubiegłym roku ambasador Rosji został oblany farbą (przez aktywistkę), „czekał, czy ambasadora Polski znajdą pływającego w rzece Moskwie, czy nie”.

Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, którego dotyczyły te słowa, nazwał „chuligańskim wybrykiem” wypowiedź rosyjskiego komentatora.





Marcin Przydacz: W Moskwie nie żyje się dzisiaj nikomu specjalnie bezpiecznie

We wtorek na antenie TVP1 Marcin Przydacz był pytany m.in. o to, czy polski ambasador nie czuje się zagrożony w Rosji.

– Życie w Moskwie dzisiaj to w ogóle jedno wielkie zagrożenie. Nie tylko dla dyplomatów, ale też dla zwykłych Rosjan. Sposób funkcjonowania reżimu, bardzo agresywnie narastający nacjonalizm rosyjski – to wszystko tworzy atmosferę, w której w Moskwie nie żyje się dzisiaj nikomu specjalnie bezpiecznie – ocenił szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Zdaniem dyplomaty słowa Astachowa pokazują, „jak daleko od standardów cywilizacyjnych odeszła Rosja”.

– W sprawie ambasadora rosyjskiego to przecież nie przedstawiciele polskiego rządu czy administracji dopuścili się takiego czynu, tylko zwykli ludzie. Postępowanie w tej sprawie trwa. Mimo że bardzo krytycznie oceniamy działalność ambasadora Andriejewa: po pierwsze to przedstawiciel putinowskiego reżimu, po drugie – człowiek, który w konstruktywny sposób polsko-rosyjskim relacjom nawet w poprzednich latach się nie przysłużył – powiedział gość programu „Kwadrans polityczny”.

Polska powinna wycofać dyplomatów z Rosji?

Przydacz pytany, czy nie należałoby w tej sytuacji wycofać naszego ambasadora w Rosji – gdy nawet Dmitrij Miedwiediew wzywa do zerwania stosunków dyplomatycznych – ocenił, że Rosja ma możliwość podjęcia takich działań, ale jak na razie widać, że jej dyplomaci zamiast wycofywani przez Kreml, są raczej wyrzucani przez państwa europejskie.

– Jeśli chodzi o nasze przedstawicielstwo dyplomatyczne w Moskwie, to jesteśmy w koordynacji z państwami europejskimi i naszej wspólnoty euroatlantyckiej. Jeśli wszyscy uznamy, że należy wycofywać dyplomatów, to pewnie tak zrobimy; na razie takiej decyzji nie ma – powiedział przedstawiciel prezydenta. Zaznaczył, że obecność dyplomatów w Rosji zapewnia też informacje na temat tego, co dzieje się w samej Moskwie.





