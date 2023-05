35 lat temu odbyła się premiera filmu Kingsajz Juliusza Machulskiego

Kiedy „Kingsajz” debiutował w kinach, wszyscy dopatrywali się w nim satyry politycznej. Dzisiaj, kiedy ten aspekt polityczny zniknął, pozostaje świetne kino przygodowe, ocenił krytyk Łukasz Muszyński. 2 maja 1988 r. do polskich kin wszedł film Juliusza Machulskiego.

To czwarta kinowa fabuła Machulskiego. Również i tym razem współpracy z reżyserem podjęła się czołówka polskich aktorów, jak m.in. Jacek Chmielnik (Olgierd Jedlina), Jerzy Stuhr (Nadszyszkownik Kilkujadek), Katarzyna Figura (Ala), Witold Pyrkosz (Zenona Bombalina), Jan Machulski (Kwintek), Leonard Pietraszak (Kramerko), Olgierd Łukaszewicz (Paragraf), Marek Walczewski (ojciec Ali).





W rolę Adasia Hapsa wcielił się Grzegorz Heromiński. Co ciekawe, jednego z krasnoludków zagrał dziewięcioletni Borys Szyc.





W „Kingsajzie” o kresie tyranii





Ze zdecydowaną większością Machulski współpracował w poprzednich swoich filmach. Nie jest to przypadek. W „Kingsajzie” reżyser nawiązuje do swoich poprzednich filmów, główni bohaterowie z „Vabanku” mają swoich krasnoludzkich odpowiedników: Kwintek i Kramerko, to buntownicy i dysydenci działający na rzecz wyzwolenia mieszkańców Szuflandii, promując hasło „Kingsajz dla wszystkich”. Wykreowana przez Witolda Pyrkosza Bombalina to zaś nawiązanie do Jej Ekscelencji z „Seksmisji”.

W filmowej Szuflandii, będącej nawiązaniem do PRL i ustroju komunistycznego, panuje nadszyszkownik Kilkujadek (Stuhr). Kontroluje on mieszkańców, by nie wykryli sekretu kingsajzu: specjalnego eliksiru pozwalającego krasnoludkom uzyskać rozmiar człowieka, co wiąże się z możliwością zamieszkania w ludzkiej krainie wolności. Adaś (Heromiński) jest dysydentem, któremu udaje się pozyskać kingsajz. Upowszechnienie tej formuły może przynieść kres tyranii Kilkujadka.





Zdjęcia kręcono głównie w Łodzi m.in. w willi Edwarda Hetschela przy ul. Wólczańskiej 17, która była filmową Szuflandią. Specjalnie na potrzeby filmu wytworzono rekwizyty w skali 20:1, jak dwumetrowa szklanka. Wykorzystano ponad 200 makroobiektów, nawiązano współpracę z jednym z największych studiów filmowych w Europie – słynnym czeskim Barrandovem.