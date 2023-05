Na piórach dinozaurów żerowały owady

Owady, podobne do dzisiejszych skórnikowatych, żerowały na piórach dinozaurów – dowodzą naukowcy na podstawie badań skamieniałości w bursztynach. Wyniki badań prezentują na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Polscy archeolodzy odkryli unikalne chrześcijańskie malowidła w Sudanie Sudan znalazł się w ostatnich dniach na pierwszych stronach gazet z powodu wybuchu wojny domowej. Tuż przed rozpoczęciem krwawych walk pracujący w... zobacz więcej

Skamieniałości w bursztynach z San Just w Hiszpanii są świadectwem, że owady żerowały na piórach dinozaurów już 105 mln lat temu. Owady prawdopodobnie żywiły się resztkami piór, nie żerowały więc na skórze dinozaurów.

W bursztynie widoczne są pancerzyki zrzucone przez larwy niewielkich żuków, ciasno otoczone przez fragmenty piór dinozaurów z grupy teropodów. Nie mogą to być pióra ptasie, ponieważ ptaki pojawią się dopiero 30 mln lat później. To bardzo rzadkie świadectwo współistnienia owadów i kręgowców z tak odległych czasów.

Wylinki larw prehistorycznych owadów przypominają wylinki dzisiejszych skórnikowatych, które są plagą kolekcji muzealnych. W środowisku naturalnych odgrywają jednak ważną rolę, rozkładając materię organiczną. Zamieszkują ptasie gniazda i nory ssaków, gdzie żerują na piórach, sierści czy naskórku.

#wieszwiecej Polub nas

Larwy, których resztki odkryto w bursztynie, musiały zamieszkiwać podobne miejsce. Znajdowało się ono w pobliżu drzewa wytwarzającego żywicę, która w pewnym momencie na nie spadła i uwięziła na miliony lat.