Jeśli chcesz, PIT „rozliczy się sam”, ale starszy rachmistrz KAS zachęca do jednej rzeczy

Do końca dnia we wtorek 2 maja 2023 r. podatnicy mają czas na rozliczenie się z fiskusem za rok 2022. To ostatni moment na przejrzenie i złożenie deklaracji podatkowej PIT-37 oraz PIT-38, do czego zachęca Krajowa Administracja Skarbowa. Formularze podatników, którzy tego nie zrobią, zostaną po północy automatycznie zaakceptowane przez Krajową Administrację Skarbową.

Starszy rachmistrz Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zachęca do sprawdzenia wstępnie wypełnionej deklaracji w ramach usługi Twój e-PIT i ewentualnego wprowadzenia ulgi czy korzystnego odliczenia, które nie są uwzględniane automatycznie.





Przejrzenie PIT-u jest rekomendowane również podatnikom pracującym u kilku pracodawców czy inwestującym na giełdzie i na przykład chcącym rozliczyć stratę z poprzednich lat.





Ponadto w tym roku po nowelizacji przepisów podatnicy mają możliwość przekazania aż 1,5 proc. na wybraną organizację pożytku publicznego.





W połowie ubiegłego roku rząd przeprowadził poprawę rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Zlikwidowano tak zwaną ulgę dla klasy średniej, która obowiązywała przez sześć miesięcy. Jeśli poprzednie regulacje były bardziej korzystne dla podatnika, to zostanie to również przeliczone przez urzędy skarbowe, po złożeniu deklaracji PIT.

Osoby rozliczające PIT za 2022 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą również liczyć na szybszy zwrot podatku. Przed majówką w ten sposób podatnicy złożyli ponad 6,5 mln deklaracji podatkowych.





Na stronie internetowej podatki.gov.pl można zalogować się Profilem Zaufanym, poprzez bankowość elektroniczną, e-dowód, aplikację mObywatel czy na podstawie danych podatkowych z rozliczenia za rok 2021.