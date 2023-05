Do trzech razy Puchar. Czy Legia zepsuje święto Rakowowi?

Na ten mecz czekają wszyscy kibice futbolu w Polsce. A przynajmniej: powinni czekać. Majówka, wypełniony po brzegi Narodowy, a na murawie dwa najlepsze zespoły tego sezonu. Czego chcieć więcej?

To jeden z najlepszych ruchów Zbigniewa Bońka jako prezesa PZPN. Finał Pucharu Polski przez wiele lat był imprezą byle jaką, wciskaną gdzie popadnie, zwykle bez większego rozmysłu i wizji. Miał swój prestiż, bo mieć musiał (wszak triumfatorzy dostają szansę gry w europejskich pucharach), ale trudno było oprzeć się wrażeniu, że można z tych rozgrywek wycisnąć więcej.





No i wymyślono. Jak grać, to na Narodowym, najbardziej reprezentatywnym stadionie w Polsce. No i nie kiedy akurat trafi się termin, tylko zawsze w ten sam dzień: 2 maja, między jednym świętem a drugim, gdy pogoda dopisuje, a ludzie mają akurat wolne popołudnie, które mogą chcieć spędzić oglądając mecz.





Początki były trudne, bo starcie Zawiszy Bydgoszcz z Zagłębiem Lubin nie miało prawa okazać się hitem. Bilety rozdawano prawie za darmo, prestiż budowano trochę na siłę, ale koniec końców kibice w Warszawie obejrzeli całkiem dobre spotkanie, zakończone serią „jedenastek”. Jeśli piłkarze Ekstraklasy oglądali to widowisko, zgrabnie zresztą oprawione, mogła zapalić im się lampka: „też chcę!”.





Rok i dwa lata później było już jak ze snów: przynajmniej w teorii. W finale Legia i Lech, bilety sprzedane na pniu, zainteresowane kibiców i mediów ogromne. Piłkarskie święto, na które naprawdę się czekało. „Derby Polski” na największej ze scen. Aktorzy nie stwarzali może wielkich widowisk, a na trybunach niekiedy działy się rzeczy niepożądane, ale Boniek dopiął swego.





***

Choć Raków wygrał dwa ostatnie finały, pełnej magii, w pełni przecież należnej, nie było im dane poczuć. Dwa lata temu wszystko zepsuł koronawirus: decydujące starcie rozegrano w Lublinie, przy pustych trybunach. Przed rokiem zawiedli… kibice Lecha, którzy co prawda przyjechali bardzo licznie z Poznania, którzy bardzo chcieli na stadion wejść i kibicować ukochanemu zespołowi, ale decyzją kilku osiłków musieli zadowolić się widokiem biało-czerwonej elewacji Narodowego. Czemu? Bo, decyzją władz miasta, nie mogli wnieść na trybuny większych flag, tzw. sektorówek. Było więc pustawo, smutnawo, bo przez sporą część spotkania milczeli też fani Rakowa.









„Bez flag nie wejdziemy!” — krzyczeli niedawno kibice Legii, grożąc przez dłuższy czas, że i ten finał nie będzie taki, jak powinien. Na szczęście wszyscy się dogadali, po naciskach Cezarego Kuleszy, obecnego prezesa PZPN, wszystko zdaje się zmierzać w dobrym kierunku. „Dobrym”, czyli takim, że tort jest gotowy, a czy wisienkę, czy truskawkę, czy niestrawnego zakalca postawią na nim piłkarze, to już ich sprawa.





Że kibice są gotowi, niech świadczy choćby odezwa zamieszczona wśród grup fanów Legii. – Wszyscy, ale to absolutnie wszyscy kibice Legii, niezależnie na którą trybunę macie bilet – widzimy się na pochodzie. Lekko pusta Warszawa, słoneczko świeci i tysiące legionistów lecących sobie mostem zerka na Stadion Narodowy, który za parę godzin odleci, zrobi salto i wróci. Piękna perspektywa – napisali organizatorzy w swoim komunikacie, zapowiadając wspólny przemarsz z Łazienkowskiej aż na Narodowy.





***

Grali kadrowicze. Świetni bramkarze, skuteczni napastnicy Nikt już nie liczy Robertowi Lewandowskiemu minut bez strzelonego gola. Polak trafił w drugim meczu z rzędu, a jego Barcelona jest o krok od... zobacz więcej

Powodów do optymizmu jest wiele. Poza tym, że mamy do czynienia z dwoma najlepszymi zespołami tego sezonu, istotny zdaje się być też fakt, że i Raków, i Legia wszystkie siły mogą przeznaczyć na puchar. Sprawa tytułu jest już rozstrzygnięta: tylko matematyczni fanatycy będą szukać jeszcze promila szans, jakie stołeczni mogliby mieć na skończenie sezonu na pierwszym miejscu. Wszystkie ręce na pokład, najsilniejsze składy, bez konieczności zawracania sobie głowy myślą o wyjeździe do Płocka, Kielc czy Gdańska za trzy dni.





To raz. Dwa: Legia i Raków grały ze sobą całkiem niedawno, też w Warszawie (ale przy Łazienkowskiej) i stworzyły najlepsze widowisko nie tylko tego sezonu, ale pewnie i kilku ostatnich lat w Ekstraklasie. Błyszczeli zwłaszcza gospodarze, którzy wygrali 3:1, choć — zdaniem Marka Papszuna — przy lekkiej pomocy sędziego. Sędziego, który… poprowadzi środowe starcie na Narodowym.





– Dlaczego najważniejszego meczu dwóch najlepszych drużyn nie prowadzi najlepszy sędzia, międzynarodowy arbiter Szymon Marciniak?! – pytał na konferencji prasowej zrezygnowany Papszun.





– Dlaczego spotkania nie prowadzi najlepszy sędzia z Polski, który prowadzi na przykład kluczowe mecze w Grecji? Piotr Lasyk jest doświadczony i wierzę, że udźwignie wagę wtorkowej rywalizacji na PGE Narodowym – przyznał szkoleniowiec lidera Ekstraklasy, nakładając dodatkową presję na 44-letnim arbitrze.





Ale dość o Piotrze Lasyku. Oby nie trzeba było o nim wspominać również w pomeczowych relacjach.





Papszunowi zostało pięć meczów w roli trenera Rakowa. Jeśli dobrze pójdzie, w środę będzie cieszył się z trzeciego z rzędu Pucharu Polski, a w niedzielę z pierwszego w historii klubu mistrzostwa. Dokąd odejdzie — nie wiadomo, być może zrobi sobie krótką przerwę, a może czeka na „ofertę życia” z któregoś z zagranicznych klubów. Zastąpi go dotychczasowy asystent, Dawid Szwarga, który ma jeszcze około miesiąca, by jak najwięcej uszczknąć z warsztatu starszego kolegi.





***

Podtekstów jest więcej. Patryk Kun, który może pojawić się na boisku w barwach Rakowa (choć raczej nie od pierwszej minuty), w lipcu zostanie zawodnikiem Legii. Sam Papszun to też zresztą człowiek z Warszawy, z Tarchomina, dla którego praca przy Łazienkowskiej od zawsze była wielkim marzeniem. 49-letni szkoleniowiec, zanim zdecydował się na odejście z Rakowa, zanim poprowadził częstochowski klub do historycznego sukcesu, prowadził zresztą zaawansowane rozmowy z dyrektorem sportowym Legii, Jackiem Zielińskim.





Kto wie, może ewentualnym zwycięstwem wykurzy z posady Kostę Runjaicia i otworzy sobie drzwi do legijnego skarbca?





Możliwości jest wiele, a wynik meczu — naprawdę trudny do przewidzenia. Raków jest faworytem, Raków to przyszły mistrz Polski i najlepszy zespół tego sezonu, ale w ostatnich tygodniach częstochowska maszyna nie zachwyca tak, jak choćby długimi fragmentami jesienią.





To starcie, w którym wszystko może się zdarzyć. A takie są najlepsze.





***

Droga do finału:





Raków Częstochowa:

1/16 finału - Zagłębie Sosnowiec 1:0

1/8 finału - Pogoń Szczecin 1:0

1/4 finału - Motor Lublin 3:0

1/2 finału - Górnik Łęczna 1:0





Legia Warszawa:

1/32 finału - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:2 (po dogrywce)

1/16 finału - Wisła Płock 3:0

1/8 finału - Lechia Gdańsk 2:2, 4-2 w karnych

1/4 finału - Lechia Zielona Góra 3:0

1/2 finału - KKS Kalisz 1:0





Przewidywane składy:





Raków Częstochowa:

Kovacević - Petrasek, Arsenić, Racovitan - Tudor, Lederman, Papanikolau, Jean Carlos - Ivi Lopez, Gutkovskis, Nowak





Legia Warszawa:

Tobiasz - Jędrzejczyk, Augustyniak, Ribeiro - Kapustka, Slisz - Mladenović, Josue, Wszołek - Muci, Pekhart





Początek wielkiego hitu na PGE Narodowym już o godz. 16:00.