Wybuch bomby przed samochodem prokuratora generalnego. „To zamach na państwowość”

Prokurator generalny Bułgarii Iwan Geszew i jego rodzina byli celem ataku terrorystycznego – oświadczył zastępca prokuratora Borisław Sarafow po tym, gdy przed kolumną samochodową ochraniającą Geszewa doszło w poniedziałek przed południem do eksplozji. W wyniku eksplozji powstał lej o średnicy 3 m i o głębokości 30-40 cm. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Sarafow podkreślił na konferencji prasowej, że „najwyraźniej urządzenie wybuchowe zostało podłożone z zamiarem zabójstwa, a nie zastraszenia”.





Około godz. 11.30 czasu bułgarskiego (godz. 10.30 czasu polskiego) w poniedziałek Geszew był w drodze do Sofii, gdy na ostrym zakręcie drogi wybuchła bomba. W wyniku eksplozji powstał lej o średnicy 3 m i o głębokości 30–40 cm. Według świadków zdarzenia, na których powołał się portal telewizji bTV, słup ognia powstały osiągnął ok. 4 do 5 m wysokości.





„Jestem przekonany, że znajdziemy sprawców. Państwo nie może sobie pozwolić na takie incydenty. To zamach na państwowość. Sprawa dotyczy nie tylko samego prokuratora generalnego, ale wszystkich instytucji” – powiedział Sarafow, cytowany przez bTV.

Zastępca prokuratora generalnego dodał, że w związku z aktem terroru wszczęto postępowanie karne, a sprawa jest traktowana niezwykle poważnie. Obecnie trwają poszukiwania detonatorów i fragmentów urządzenia wybuchowego. Zgodnie z wiedzą Sarafowa, w wyniku eksplozji nikt nie zginął ani nie został ranny.





Prokurator Geszew informował wcześniej opinię publiczną o tym, że otrzymuje groźby.