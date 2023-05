Iga Świątek dogoniła legendę. Za tydzień wyprzedzi Serenę!

Dziś poniedziałek, więc Iga Świątek rozpoczęła 57. tydzień panowania w rankingu WTA. Za siedem dni Polka pobije najlepsze osiągnięcie słynnej Amerykanki - Sereny Williams. By przegonić pierwszą w klasyfikacji historycznej Steffi Graf, potrzebuje jeszcze... ponad dwóch lat na szczycie.

Odkąd Ashleigh Barty nieoczekiwanie zakończyła karierę zawodniczą, Iga Świątek wskoczyła na pierwsze miejsce w rankingu WTA i... nie chce go oddać. Choć pojawiały się już odważne wyliczenia, choć statystycy przekonywali, że możliwe jest, by Polkę lada moment strąciła z piedestału Aryna Sabalenka, 21-letnia zawodniczka szybko pokazała, że dopóki trwa sezon na jej ukochanej mączce, dopóty przewaga nad rywalkami będzie się tylko powiększać.





57 tygodni to trzeci w historii żeńskiego tenisa wynik, jeśli chodzi o długość „panowania”. Iga wyrównała wynik Sereny Williams, wciąż sporo traci do Szwajcarki Martiny Hingis (80 tygodni) i niemieckiej legendy – Steffi Graf (186), której osiągnięcie przez długi czas wydawało się nie do pobicia. Ale jeśli nie Iga, to kto?

Trwa turniej w Madrycie, w którym Iga zbiera kolejne punkty do kolekcji. W poniedziałkowy wieczór czeka ją starcie z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową.