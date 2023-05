Podatki w Polsce. Te liczby robią wrażenie

Do 2 maja 2023 r. trzeba złożyć zeznanie podatkowe PIT. Warto to zrobić w terminie, bo nie dość że unikniemy kary, to jeszcze większość z nas czeka miła niespodzianka. Dzięki obniżce podatków Polacy mogą się cieszyć z rekordowych zwrotów. Potwierdzają to dane OECD.

Różnica między kosztem zatrudnienia pracownika, a tym, co ten dostaje do kieszeni, to tzw. klin podatkowy. Jak się okazuje, dzięki obniżce PIT, a także świadczeniom dla pracowników mających dzieci jak np. 500+, to różnica między brutto-netto obniżyła się z 30,6 proc. od 2015 r. do 11,9 proc.





Ile wynosi klin podatkowy?





Jak to wygląda w praktyce? Dla singli zarabiających 67 proc. przeciętnego wynagrodzenia klin spadł o 2,9 pkt proc. do 31,3 proc.;





dla zarabiających 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia klin spadł o 1,3 pkt proc. do 33,6 proc.;





dla najbogatszych, a więc zarabiających 167 proc. przeciętnego wynagrodzenia też spadł, ale minimalnie, o 0,4 pkt proc. do 35,3 proc.





Najbardziej zmiany podatkowe odczują rodziny posiadające dwójkę dzieci, w których pracuje tylko jeden dorosły, zarabiający 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W takim przypadku klin podatkowy spadł o 2,4 pkt proc. do poziomu 11,9 proc.









Zwrot podatków. Ile pieniędzy wróciło do naszych kieszeni?





– Szacowaliśmy, że co najmniej 15 mln Polaków otrzyma zwrot podatku na kwotę ponad 18 mld zł. Okazało się jednak, że zwrócimy jeszcze więcej podatku, a 2023 rok będzie rekordowy pod tym względem. Na 25 kwietnia zwróciliśmy już podatnikom ponad 18,8 mld zł – powiedział wiceminister w resorcie finansów Artur Soboń.





– Zwroty podatku są w tym roku rekordowe nie tylko ze względu na ich kwoty, ale też błyskawiczne tempo przekazywania środków. Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych za pomocą naszej usługi Twój e-PIT trafiają na konta podatników średnio w ciągu 12 dni, ale zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet 1 dzień po złożeniu zaznania - zauważył Soboń.





Jak stwierdził, wysokie zwroty podatku są efektem zmiany systemu podatkowego na bardziej korzystny, co przełożyło się na obniżenie podatków dla „zdecydowanej większości Polaków”.





– Obniżyliśmy stawkę PIT aż o 5 proc. Zwiększyliśmy do 30 tys. zł kwotę, do której w ogóle nie płaci się podatku. Podnieśliśmy też próg podatkowy do 120 tys. zł. Dzięki temu możemy zarobić więcej niż w poprzednich latach, a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku. Wprowadziliśmy też szereg preferencji i ulg z myślą o rodzinach, samotnych rodzicach, młodych ludziach czy seniorach. Dzięki temu zwrot podatku otrzymają przykładowo wszyscy zleceniobiorcy, a rodziny z co najmniej czwórką dzieci (w zakresie przychodów do 85 528 zł u każdego rodzica), pracujący seniorzy i młodzi ludzie do 26. roku życia (również do wysokości tej kwoty) w ogóle nie płacą podatku – powiedział wiceminister finansów.





Obniżka podatków. Ile wynosi PIT?





Od 1 lipca 2022 r. weszła w życie obniżona stawka PIT – zamiast 17 proc. jest to 12 proc. Wcześniej, wraz z wejściem w życie przepisów podatkowych Polskiego Ładu, od stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tys. zł, a próg podatkowy został podniesiony do 120 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano od 2022 r. możliwość odliczenia od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, która wynosi 9 proc.





Przeczytaj także: Zerowy VAT na żywność na pewno do końca roku