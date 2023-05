Dlaczego Tusk nie nadaje się na lidera? Prawdziwy „wróg” jest w PO

Opozycja wciąż szuka sposobu, jak zintegrować swoje środowiska przed zbliżającymi się wyborami. Na razie – jak się okazuje – bezskutecznie. Recepty szukali m.in. goście programu „Drugie śniadanie Mellera”, zastanawiając się nad rolą radykalnych zwolenników Platformy. „Strzelają do swojej bańki”, „to bratobójcza walka”, „spiskowe myślenie”, „prześladowania dziennikarzy” – komentowali propozycyjni publicyści działania skrajnych sympatyków PO.

W niedzielnej audycji Marcina Mellera spór rozgorzał wokół działalności takich organizacji jak Silni Razem.





– Mówiąc wprost – dla nich PiS nie jest wrogiem numer jeden. Ty jesteś wrogiem, ty – przekonywał prowadzący Marcin Meller, wskazując na Dominikę Wielowieyską. – O sobie nie wspominam. (Konrada) Piaseckiego to by wsadzili, (Grzegorza) Sroczyńskiego wysłali na Madagaskar. To wąska grupa, ale oni są kokietowani przez szefostwo Platformy, zastraszają dziennikarzy, żądają wyrzucenia z pracy; to nie są żarty – przekonywał.





„Spiskowe myślenie”, „prześladowania jakieś”





Wtórowała mu uczestnicząca w spotkaniu dziennikarka Dominika Sitnicka, mówiąc o „subkulturze” najbardziej radyklanych zwolenników Platformy. – Tam jest ten drugi efekt, że oni straszą ludzi w środku, w bańce, wyborców opozycji, tam jest bratobójcza walka – przekonywała. – To zasiewa spiskowe myślenie, prześladowania jakieś, to jest demobilizujące – dodała.





Do radykałów zostali też zaliczeni „grożący Sroczyńskiemu” Roman Giertych i Radosław Sikorski „mówiący o jakichś rozbiorach Ukrainy”.





Antypisowscy wyborcy „utrzymani we wrzeniu”?





Jednak dla uczestniczącej w dyskusji Dominiki Wielowieyskiej to nie miało większego znaczenia. W jej ocenie dzięki radykałom Platforma „zaspokaja emocje swoich najbardziej antypisowskich wyborców, ponieważ chce ich utrzymać we wrzeniu tak, żeby oni promieniowali i zarażali innych”.





Tusk, powinien brać przykład z Kaczyńskiego





Dziennikarkę zaniepokoiło coś innego. – Minusem opozycji jest to, że Tusk nie był w stanie wyrobić sobie pozycji jedynego lidera – mówiła, dodając, że powinien zarządzać swoim obozem tak, jak to robi Jarosław Kaczyński.





– Bo Polacy lubią, jak jest jeden lider, który trzyma towarzystwo krótko i zarządza, tak jak Jarosław Kaczyński (...) i wie, co ma robić, wie, co chce robić i ma plan – przekonywała.





