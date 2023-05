19. rocznica akcesji do UE. Prezydent: Widać efekty tego, że jesteśmy częścią Wspólnoty

Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że dobrze, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej – powiedział w programie „Gość Wiadomości” prezydent RP Andrzej Duda w rocznicę przystąpienia naszego kraju do Wspólnoty. Przypomniał on, że staliśmy się członkami Unii w wyniku referendum akcesyjnego, w którym za członkostwem opowiedziało się 77 procent Polaków.

Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wraz z Litwą, Łotwą, Estonią oraz Czechami, Węgrami, Słowacją, Słowenią, Cyprem i Maltą.

Jak zauważył prezydent Duda, „dla osób starszych jest to tylko 19 lat, a dla młodszych i najmłodszych to aż 19 lat” minęło od przystąpienia Polski do UE.

– W ciągu zeszłego roku młodzi ludzie, którzy urodzili się w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej stali się pełnoletni. To jest rzeczywiście coś niesamowitego. W tym roku to już 19 lat, od kiedy jesteśmy częścią europejskiej Wspólnoty. To w istocie długi czas; to prawie taki czas jak całe trwanie II Rzeczypospolitej, więc to jest rzeczywiście długi okres – wskazał Andrzej Duda w programie „Gość Wiadomości”.

– Widać też efekty tego, że jesteśmy częścią europejskiej Wspólnoty i w polskiej mentalności, i w polskim poczuciu politycznej przynależności do tej Wspólnoty; widać to też w naszej infrastrukturze, w wielu miejscach – podkreślił.

Jak ocenił, „nie ma żadnych wątpliwości, że dobrze, że jesteśmy w Unii”. – Trzeba przypomnieć, że weszliśmy do UE w wyniku referendum akcesyjnego, które odbyło się w naszym kraju. 77 proc. osób uczestniczących w nim opowiedziało się wtedy za członkostwem w Unii Europejskiej – zaznaczył Duda.

Prezydent przypomniał też, że „do członkostwa w jakimś sensie nakłaniał nas także Jan Paweł II”. Jak zauważył, papieżowi Polakowi chodziło o „bardzo określone zadanie dla Polaków”. Duda powiedział w TVP Info, że Ojciec Święty „wskazywał, że jako Polacy mamy te nasze wartości tak głęboko zakorzenione – w naszej mentalności, w naszej kulturze, w naszej historii i w nas – wnieść do Unii Europejskiej, tej Europy Zachodniej, której dzisiaj tych wartości brakuje”.

Jak podkreślił, „to zadanie nadal pozostaje na pewno aktualne”.

Barwy narodowe

Andrzej Duda odniósł się też do kwestii święta flagi, które przypada 2 maja. Jak przyznał, „bardzo ważna” jest dla niego duma z barw narodowych. Zwrócił uwagę, że nosi je na swoim ubraniu.

– Uważam, że to powinien być znak rozpoznawczy każdego polskiego polityka, nie tylko prezydenta Rzeczypospolitej, nie tylko ludzi, którzy w danym momencie utożsamiają się z osobą prezydenta Rzeczypospolitej. To powinien być znak każdego polityka, który po prostu jest polskim politykiem, a w związku z tym jego obowiązkiem jest realizowanie polskich interesów – zaznaczył Duda.

– Te barwy są dla mnie bardzo ważne i cieszę się ogromnie, że dla bardzo wielu moich rodaków również są ważne; dla kibiców, którzy mają je na stadionach – dodał prezydent.