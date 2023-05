W Liverpoolu ruszyły próby do Konkursu Piosenki Eurowizji

W Wielkiej Brytanii 1 maja to dzień wolny od pracy, znany jako May Day. W Liverpoolu odbył się jednak drugi dzień prób do Konkursu Piosenki Eurowizji. Kolejni wykonawcy trenowali występ przed rozpoczęciem tego międzynarodowego wydarzenia. Polskę będzie reprezentować Blanka z piosenką „Solo”.

Ruszyły przygotowania do Konkursu Piosenki Eurowizji. 30 kwietnia na Arenie w Liverpoolu odbyły się pierwsze próby artystów, którzy wezmą udział w pierwszym półfinale konkursu. 1 maja na scenie wystąpili niektórzy artyści z pierwszego półfinału oraz z drugiego półfinału.

Kiedy oglądać Konkurs Piosenki Eurowizji w Liverpoolu?

Gospodarzem tegorocznej edycji muzycznego wydarzenia będzie Wielka Brytania. Wstępnie konkurs ten miał się odbyć na Ukrainie po wygranej zespołu Kalush Orchestra w Turynie w 2022 roku. Jednak organizatorzy ze względu na trwająca w tym kraju wojnę zdecydowali o zmianie kraju goszczącego.

Tegoroczny wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 13 maja na Arenie w Liverpoolu, zaraz obok rzeki Mersey. Jednak oficjalnie reprezentanci różnych państw pojawią się na scenie już wcześniej. 9 maja będzie mieć miejsce pierwszy półfinał, drugi zaś – 11 maja.

Zobacz także: „Krystian Ochman zachwyci eurowizyjną publiczność, bo świetnie śpiewa”





Na otwarciu Konkursu Piosenki Eurowizji pojawi się zeszłoroczny zwycięzca – Kalush Orchestra. Odbędzie się też tradycyjna parada flag, w której wezmą udział reprezentanci 26 państw.

Kto wystąpi?

W tym roku będzie można posłuchać następujących artystów: Albina & Familja z Albanii, Brunette z Armenii, Voyager z Australii, Teya & Salena z Austrii, TuralTuranX z Azerbejdżanu, Gustaph z Belgii, Let 3 z Chorwacji, Andrew Lambrou z Cypru, Vesna z Czech, Reiley z Danii, Alika z Estonii, Kaarija z Finlandii, La Zarra z Francji, Iru z Gruzji, Lord of the Lost z Niemiec, Victor Vernicos z Grecji, Dilja z Islandii, Wild Youth z Irlandii, Noa Kirel z Izraela, Marco Mengoni z Włoch, Sudden Lights z Łotwy, Monika Linkyte z Litwy, The Busker z Malty, Pasha Parfeni z Mołdawii, Mia Nicolai & Dion Cooper z Niderlandów, Alessandra z Norwegii, Blanka z Polski, Mimicat z Portugalii, Theodor Andrei z Rumunii, Piqued Jacks z San Marino, Luke Black z Serbii, Joker Out ze Słowenii, Blanca Paloma z Hiszpanii, Loreen ze Szwecji, Remo Forrer ze Szwajcarii, Tvorchi z Ukrainy oraz Mae Muller z Wielkiej Brytanii.