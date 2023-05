Świetne wieści z kadry. Kubacki wrócił do treningów!

Po nieco ponad miesiącu przerwy Dawid Kubacki wrócił do skakania! Radosną nowinę przekazał na łamach portalu skijumping.pl trener polskiej kadry — Thomas Thurnbichler.

Za Kubackim bardzo trudny czas. Jego żona, Marta, walczyła o życie w szpitalu. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jak przekonywał skoczek, „cudem” nazywali fakt, że udało jej się wrócić do zdrowia.





– Najważniejsze jest to, że serducho wróciło do swojej pracy. Bije samodzielnie. Parametry medyczne, które na początku bardzo kiepsko rokowały, dość szybko zaczęły się poprawiać. Lekarz stwierdził, że tak szybki powrót do wartości zbliżonych do normy ze stanu, w jakim ona była, skategoryzowałby jako cud. Tak szybko się to stało. Zazwyczaj potrzeba na to dużo więcej czasu. Myślę, że te wszystkie modlitwy i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia też się do tego przyczyniły, mam taką nadzieję – opowiadał 33-letni skoczek.





Najważniejsze, że najgorsze już za nim. Wraz z żoną wrócili do domu, on sam natomiast wrócił do swojej drugiej największej miłości — skoków narciarskich. Radosne wieści przekazał sam trener Thurnbichler.





– Dawid Kubacki zaczął trenować wspólnie z grupą. Przeprowadziłem z nim naprawdę owocną rozmowę. Wraz z Martą bardzo dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją – mówił portalowi skijumping.pl.





– Jeżeli będzie w stanie nadal trenować, damy mu wszelkie wsparcie. Jeśli będzie potrzebował, to także tok indywidualny. To oczywiste – zapewniał z kolei Adam Małysz, prezes PZN, w rozmowie z TVP Sport.





Kadra skoczków na razie pracuje bez nart. Thurnbichler zapowiedział, że w najbliższym czasie zawodnicy będą wykonywali wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych. Najważniejsza impreza już za… dwa miesiące: w Zakopanem skoczkowie będą rywalizować podczas Igrzysk Europejskich.