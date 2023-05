Rząd Meloni radykalnie ogranicza koszty pracy

Rada Ministrów Włoch zatwierdziła 1 maja ustawę o pracy. Jak zapewnia premier Giorgia Meloni przepisy radykalnie ograniczają kiln podatkowy tj. obciążenia fiskalne wiążące się z zatrudnieniem. Powinno to mieć wpływ na wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia.

Obniżka podatków

– Uwolniliśmy zabezpieczenie w wysokości 4 miliardów euro i przeznaczamy je na najważniejsze cięcie podatków w ostatnich dziesięcioleciach – poinformowała Giorgia Meloni w nagraniu, w którym komentuje zatwierdzenie dekretu o pracy.

– Tniemy klin podatkowy o 4 punkty, a to sumuje się z tym, co już zrobiliśmy w ustawie budżetowej; mamy cięcie o 6 punktów procentowych dla osób o dochodach do 35 tysięcy euro i 7 punktów dla dochodów do 25 tysięcy euro – wskazała premier Włoch, dodając, że jest „to wybór, z którego jest bardzo dumna”. Klin podatkowy jest to „koszt pracy”; różnica pomiędzy całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika, a wynagrodzeniem, które on otrzymuje; brane są pod uwagę m.in. koszty pracodawcy, czyli opłacane składki.

Wsparcie dla rodzin

„Zatwierdziliśmy pakiet dot. pracy. Rząd wprowadził ważne środki w celu wsparcia rodzin poprzez interwencję ws. klinu podatkowo-składkowego – powiedziała w poniedziałek włoska minister pracy Marina Elvira Calderone po przyjęciu dekretu.





Jak wskazała szefowa resortu, przyjęto też „zapowiadane od jakiegoś czasu działanie, jakim jest wprowadzenie nowego instrumentu integracji społecznej, czyli dodatku integracyjnego".

Wzrost wynagrodzenia

– Uważam, że jest to interwencja o szerokim zasięgu; chodzi o drogę, która musi nam pozwolić towarzyszyć tym, którzy chcą pracować – dodała Calderone.

Do nowo przyjętej ustawy odniósł się też lider partii Liga. Jak poinformował Matteo Salvini, Rada Ministrów Włoch zatwierdziła „podwyżki od 80 do 100 euro miesięcznie w wypłatach do grudnia”.

„Ze strony lewicy i związków zawodowych mówiących „nie” – zwyczajowe polemiki i parady (z kukłami, obelgami i spalonymi flagami), ze strony Ligi i centroprawicy w rządzie cięcie podatków i wzrost płac dla milionów pracowników" – napisał na Twitterze minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini.