„Pracować, dzieląc się z tymi, którzy są w potrzebie”. Dzień św. Józefa Rzemieślnika

1 maja w Kościele katolickim przypada wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Z tej okazji odbyła się 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, zakończona mszą świętą, której przewodniczył biskup diecezji kaliskiej Damian Bryl. Z okazji święta do uczestników wystosowali listy prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmiało: „Święty Józefie uproś łaskę miłości, zgody i pokoju”.





Przed rozpoczęciem mszy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego. W imieniu przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy głos zabrał Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.





Warunki życia i pracy w Polsce zbliżają się do europejskich





„Zgromadzeni tworzą społeczność, która pragnie chronić duchowe i materialne wartości, na których budowana jest pomyślność naszej ojczyzny” – zwrócił się do zgromadzonych w liście prezydent. Zauważył, że patron pracujących jest otaczany kultem jako św. Józef najsprawiedliwszy. „To właśnie pragnienie sprawiedliwości, wolności i poszanowania godności ludzi pracy ożywiało uczestników pokojowej rewolucji Solidarności. Te same wartości legły u podstaw Konstytucji RP” – dodał.





Czytaj także: Raport: 28 proc. firm planuje rekrutacje, połowa nie przewiduje zmian





Prezydent przypomniał słowa św. Jana Pawła II o tym, że państwo powinno dbać o taki ład społeczny i ekonomiczny, w którym bezrobocie jest ograniczone do minimum, a regulacje dotyczące pracy i płacy służą człowiekowi, i jego godności.

Zdaniem prezydenta warunki życia i pracy w Polsce zbliżają się do tych, którymi szczycą się państwa europejskie wysoko rozwinięte. „Świadczą o tym nie tylko raporty wysoko renomowanych zagranicznych instytucji badawczych, lecz także rosnąca liczba rodaków powracających do kraju z emigracji” – wskazał.





Praca powinna budować ludzką godność





Premier Mateusz Morawiecki w liście do zgromadzonych zauważył, że wielu wciąż pamięta czasy PRL-u, gdy święto pracy miało bardzo fasadowy charakter. „Tym niemniej, nie powinniśmy nigdy zapominać, że jego korzenie są głębsze i starsze od narzuconej przez ówczesną propagandę interpretacji dziejów. Na ziemiach polskich tradycja święta ludzi pracy sięga bowiem drugiej połowy XIX wieku. I niemal od początku miała też mocne zabarwienie niepodległościowe” – oświadczył.





Czytaj także: Premier: Inwestujemy w niepodległość zwykłych Polaków





Zauważył, że z powodu tradycji „ludzie Solidarności domagali się poszanowania godności ludzi pracy i wytrwale dążyli do zrzucenia gorsetu komunistycznego zniewolenia”. „Fakt, ze święto pracy łączycie z liturgicznymi obchodami dnia św. Józefa Robotnika wskazuje, że inspiracji dla etosu własnego zaangażowania zawodowego poszukujecie przede wszystkim w przesłaniu ewangelicznym” – dodał.





Nawiązał też do nauczania Jana Pawła II. „Idąc tropem papieskiego nauczania musimy na nowo uświadomić sobie, że praca nie służy jedynie zaspokojeniu potrzeb bytowych. Ma ona też budować ludzką godność, pomagać w przezwyciężaniu indywidualnych i grupowych egoizmów, a także kreować zdrowe więzi międzyludzkie, które stanowią podstawę właściwego porządku społecznego” – oświadczył.





Partnerski dialog pracowników i pracodawców





Przewodniczący Solidarności Piotr Duda z kolei w nadesłanym pozdrowieniu podkreślił rolę spuścizny Jana Pawła II, który jest dla nas „fundamentem naszej narodowej wspólnoty” i „chronił nas i wspierał w czasach próby stanu wojennego i wychodzenia z komunistycznego ucisku”.

Dodał też, nawiązując do patrona dzisiejszego dnia, że pracodawca ma dbać o swojego pracownika, a pracownik ma dbać o pomyślność swojego pracodawcy. Prosił, by za pośrednictwem św. Józefa modlić się o taki porządek społeczny, w którym pracownicy i pracodawcy we wzajemnym poszanowaniu swoich praw i obowiązków prowadzą partnerski dialog.





Bóg, a nie praca, jest źródłem życia i celem człowieka





Biskup diecezji kaliskiej Damian Bryl podczas kazania powiedział, że praca jest szanowana, ponieważ stanowi źródło bogactwa lub przynajmniej godnych warunków do życia. Zdaniem duchownego jest ona skutecznym narzędziem przeciwko ubóstwu. „Ale nie wolno ulegać ubóstwieniu pracy, ponieważ nie można w niej odnaleźć ostatecznego i nieodwołalnego sensu życia. Praca ma istotne znaczenie dla życia człowieka, ale to Bóg, a nie praca, jest źródłem życia i celem człowieka” – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

Według duchownego praca nie powinna być powodem utrapienia, ponieważ zbytnio zatroskany i zaniepokojony wieloma sprawami człowiek ryzykuje zaniedbanie tego, co istotne. „Żaden chrześcijanin nie może czuć się uprawniony do tego, by nie pracować i żyć na koszt innych. Wszyscy są nakłaniani przez apostoła Pawła do wzięcia sobie za punkt honoru, aby pracować własnymi rękami tak, by nie potrzebować nikogo i praktykować solidarność również materialną, dzieląc się owocami pracy z tymi, którzy znajdują się w potrzebie” – oświadczył.





Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup Damian Bryl zawierzył pracowników i pracodawców św. Józefowi. Po mszy uczestnicy pielgrzymki podzielili się chlebem i złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II.