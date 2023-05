19 lat Polski w Unii Europejskiej. Wspólne oświadczenie prezydenta i premiera

Tyle czasu już minęło, kiedy jesteśmy częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Unia Europejska, i jesteśmy rzeczywiście w pełnym aspekcie uczestnikami tej wielkiej europejskiej wolności – oświadczył prezydent Andrzej Duda w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że zbliża się polska prezydencja w Radzie UE. – To będzie dla nas bardzo ważny moment. Dążymy do tego, byśmy mogli w UE załatwiać jak najwięcej rzeczy będących w interesie Polski – powiedział.

Prezydent w oświadczeniu wygłoszonym w ogrodach Pałacu Prezydenckiego wskazywał, że „jest to dzień radości, a także i refleksji, co do przyszłości”.

– Pokolenie polskiej młodzieży, która rodziła się w 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej 1 maja, to dzisiaj już pokolenie ludzi pełnoletnich. Cała ta grupa polskiej młodzieży urodzona w 2004 r. ma już dzisiaj skończone 18 lat, są ludźmi pełnoletnimi – wskazał prezydent.

19 lat temu Polska wstąpiła do UE





– Łezka w oku się kręci, jeśli się o tym pomyśli, że tyle czasu już minęło, kiedy jesteśmy częścią tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Unia Europejska i jesteśmy rzeczywiście w pełnym aspekcie uczestnikami tej wielkiej europejskiej wolności, którą tak doskonale odczuwamy, a do której już bardzo często się przyzwyczailiśmy – powiedział prezydent.

Jak dodał, wyjazdy w ramach wspólnoty odbywają się bez paszportów, a „Polska już niewiele różni się nawet od tych najbogatszych krajów Unii Europejskiej”.

– Jeżeli spojrzymy wstecz, to jest efekt naszej ciężkiej pracy, jesteśmy wszystkim za to ogromnie wdzięczni – zaznaczył prezydent.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda (fot. KPRM)

– Dzisiaj patrzymy z panem premierem w przyszłość. Mamy też swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę, jeżeli chodzi o realizację polityki międzynarodowej, jeżeli chodzi również o spojrzenie na polską konstytucję – powiedział.

Prezydent o współdziałaniu władz





– Dzisiaj ja mogę, jako prezydent, z całą pewnością i odpowiedzialnością powiedzieć tak: jednym z najważniejszych punktów, jakie są w konstytucji, dotyczące właśnie polityki zagranicznej i właśnie także i naszego członkostwa w Unii Europejskiej, w tym kontekście, jest zasada współdziałania władz – wskazał Duda.

Jak dodał, chodzi o „współdziałanie władz, kiedy władze się rozumieją, kiedy rozmawiają ze sobą, kiedy wspólnie realizują rzeczywiście politykę państwa, kiedy nawzajem uzupełniają się w tej polityce i wykonują swoje zadania w sposób precyzyjny”.

Jak mówił, państwo polskie na tym zyskuje, „rośnie jego międzynarodowa pozycja, że ten głos Polski, władz Rzeczypospolitej, który wybrzmiewa na arenie międzynarodowej w różnych gremiach, tak jak pan premier, który dzisiaj nas reprezentuje w Radzie Europejskiej, tak jak ja, który występuję na szczytach NATO czy w ONZ – Polska w każdym przypadku mówi jednym głosem”.

– To jest właśnie ta znakomita realizacja zasady współdziałania. Z mojego punktu widzenia w sprawach zagranicznych to współpraca oczywiście w pierwszej kolejności z panem premierem, jako szefem rządu, także z ministrem spraw zagranicznych – powiedział.





– Chcemy, żeby ta współpraca była przez polskie władze realizowana w sposób jak najbardziej sprawny, także na przestrzeni najbliższych lat – wskazał prezydent.

Andrzej Duda odniósł się do faktu, że za półtora roku Polska będzie przewodniczyć w Radzie Europejskiej. – To będzie bardzo ważny moment. Chcemy, żebyśmy mogli w tej Unii jak najwięcej załatwiać w interesie Rzeczpospolitej Polskiej – mówił.





Polska prezydencja przypadać będzie na pierwsze półrocze 2025 roku. – Przygotowujemy się do tej prezydencji już dzisiaj. Chcemy, żeby Polska w tej prezydencji działała, funkcjonowała jak najlepiej – mówił Duda i dodał, żeby postawione wówczas kwestie były ważne dla Polski. Przyznał, że razem z premierem długo zastanawiali się nad priorytetami w Polski podczas prezydencji i podkreślił, że takich punktów będzie cztery.





Zacieśnienie więzi euroatlantyckich





– Potrzebne jest zacieśnienie więzi euroatlantyckich – wymienił prezydent jako pierwszy priorytet. – Jednym z absolutnie najważniejszych priorytetów naszych w czasie prezydencji dla Unii Europejskiej, dla Europy, będzie hasło zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zacieśnienia więzi euroatlantyckich – dodał. – Więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych – podkreślił i dodał, że chodzi o współpracę gospodarczą i w zakresie bezpieczeństwa.





Duda przekazał, że o tym priorytecie razem z premierem poinformowali prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, kiedy ten był z wizytą w Warszawie. – Współdziałanie ze Stanami Zjednoczonymi ma dla nas znaczenie fundamentalne, także dla budowy naszego bezpieczeństwa – podkreślał polski prezydent i jako przykłady działania USA w zakresie bezpieczeństwa wymienił m.in. wsparcie dla Ukrainy, obecność wojsk w Polsce i wzmacnianie wschodniej flanki NATO, a także liczebność i doświadczenie amerykańskiej armii oraz znaczenie przemysłu zbrojeniowego.

Premier Morawiecki: Państwa narodowe odpowiedzią na wyzwania





Podczas wystąpienia z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej premier Morawiecki podkreślił znaczenie państw narodowych. Jak powiedział, ich „jest nie do przecenienia”.





Według szefa rządu wydarzenia ostatnich lat – pandemia COVID19, wojna na Ukrainie – i reakcja na nie pokazują, że najlepszą odpowiedź na wielkie wyzwania współczesności dają państwa narodowe.





Morawiecki zaznaczył, że państwa narodowe mogą się zrzeszać i to robią, i „mogą wzbogacić swoją architekturę gospodarczą i odnosić z tego korzyści”, tak jak Polska, która jest częścią UE. – Ale jednocześnie proszę sobie przypomnieć, jaka była reakcja państw narodowych na pandemię, działania których instytucji uratowały miliony miejsc pracy – zauważył.

Podkreślił że najlepszą odpowiedzią były decyzji państw suwerennych. Dodał, że gdyby nie decyzje USA, Wielkiej Brytanii czy Polski, to dziś nie byłoby prawdopodobnie niezależnej Ukrainy.





Morawiecki zaakcentował zarazem konieczność wzmocnienia naszej architektury bezpieczeństwa, w tym polskiej armii. Jak stwierdził, jest to możliwe dzięki naprawie finansów publicznych.





Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym, premier wskazał, że Polska chce je budować we współpracy z USA, ale przede wszystkim z UE.





Szef rządu podkreślił też wagę rozszerzenia UE o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie.





Odnosząc się do odbudowy Ukrainy, ocenił, że Polska odegra w tym procesie istotną rolę. Jak dodał, na odbudowie zyskają polscy przedsiębiorcy, a także pozytywnie wpłynie ona na polski eksport.

