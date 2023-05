Grali kadrowicze. Świetni bramkarze, skuteczni napastnicy

Nikt już nie liczy Robertowi Lewandowskiemu minut bez strzelonego gola. Polak trafił w drugim meczu z rzędu, a jego Barcelona jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Trafienie w miniony weekend zanotował też inny z naszych reprezentantów – Arkadiusz Milik.

Piłkarz weekendu:

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut i obroniony rzut karny w meczu z Juventusem FC (1:1)





Zatrzymać Juventus – to nie lada sztuka. Skorupski dwoił się i troił w bramce, obronił nawet rzut karny (fatalnie strzelony przez Arkadiusza Milika), ale i tak musiał raz skapitulować. Mimo tego włoskie media jednogłośnie uznały go największym bohaterem niedzielnego starcia. „Skorup” przyćmił swojego reprezentacyjnego kolegę Wojtka Szczęsnego, który co prawda pracy miał trochę mniej, ale też nie może mieć sobie nic do zarzucenia.





Cieszyć może też coraz lepsza forma Roberta Lewandowskiego. Po czterech z rzędu meczach bez gola, kapitan Biało-Czerwonych trafiał w dwóch kolejnych spotkaniach: w środę z Rayo Vallecano i w sobotę z Betisem. „Lewy” wciąż prowadzi też w klasyfikacji strzelców La Liga: ma na koncie 19 goli. Goniący go Karim Benzema z Realu Madryt – 17.





***





Podsumowanie występów reprezentantów Polski:





PIĄTEK, 28 KWIETNIA:

Ben Lederman (Raków Częstochowa) – od 30. minuty w meczu z Lechią Gdańsk (4:0)

Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio) – 90 minut w meczu z AC Monza (0:2)

Kamil Piątkowski (KAA Gent) – 90 minut w meczu z KVC Westerlo (3:1)





SOBOTA, 29 KWIETNIA:

Robert Gumny (FC Augsburg) – zagrał od 46. minuty w meczu z Eintrachtem Frankfurt (1:1)

Krystian Bielik (Birmingham City) – 90 minut w meczu z Coventry City (0:2)

Nicola Zalewski (AS Roma) – na ławce rezerwowych w meczu z AC Milan (1:1)

Karol Linetty (Torino FC) – 62 minuty w meczu z Atalantą BC (1:2)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 90 minut i gol w meczu z Realem Betis (4:0)





NIEDZIELA, 30 KWIETNIA:

Karol Świderski (Charlotte FC) – 90 minut w meczu z DC United (0:3)

Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf) – poza kadrą na mecz z Karlsruher SC (3:2)

Krzysztof Piątek (US Salernitana 1919) – od 68. minuty w meczu z SSC Napoli (1:1)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) – 61 minut w meczu z US Salernitana 1919 (1:1)

Bartosz Bereszyński (SSC Napoli) – na ławce rezerwowych w meczu z US Salernitana 1919 (1:1)

Matty Cash (Aston Villa) – poza kadrą z powodu urazu na mecz z Manchesterem United (0:1)

Paweł Dawidowicz (Hellas Verona) – 90 minut w meczu z US Cremonese (1:1)

Jan Bednarek (Southampton FC) – 90 minut w meczu z Newcastle United (1:3)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – 90 minut w meczu z 1. FSV Mainz 05 (3:0)

Michał Skóraś (Lech Poznań) – 90 minut w meczu z Górnikiem Zabrze (0:1)

Tymoteusz Puchacz (Panathinakos AO) – na ławce rezerwowych w meczu z AEK (0:0)

Damian Szymański (AEK) – zagrał od 69. minuty w meczu z Panathinakosem AO (0:0)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – 90 minut i obroniony rzut karny w meczu z Juventusem FC (1:1)

Wojciech Szczęsny (Juventus FC) – 90 minut w meczu z Bologną FC (1:1)





Nie grali w weekend:

Jakub Kiwior (Arsenal FC)

Przemysław Frankowski (RC Lens)

Kacper Kozłowski (SBV Vitesse)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam)