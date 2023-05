Ilu Rosjan walczy pod Bachmutem? Zaskakująca statystyka

Przeciwko wojskom ukraińskim pod Bachmutem walczy ponad 25 tys. żołnierzy Rosji; to więcej niż liczy armia Czech czy Węgier – oświadczył rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sil Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty.

– Na kierunku bachmuckim walczy przeciw nam 25,6 tys. żołnierzy, 65 czołgów, 450 transporterów opancerzonych, 154 armaty i 56 systemów rakietowych. To więcej, niż liczy armia Czech czy Węgier – wyliczył wojskowy w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.

Rosjanie dziennie tracą tam setkę żołnierzy

Czerewaty ujawnił, że każdego dnia rosyjscy okupanci tracą w Bachmucie i okolicach około 100 zabitych żołnierzy.

Dowódca Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował wcześniej w poniedziałek, że przeciwnik nie jest w stanie zdobyć Bachmutu.





– By przesunąć się do przodu, wróg podejmuje maksimum wysiłków i nie liczy się z niczym. Mimo znaczących strat do walki rzucane są nowe grupy szturmowe Wagnera, członków innych prywatnych firm wojskowych i desant. Przeciwnik jednak nie jest w stanie zdobyć miasta (Bachmut) – oświadczył Syrski.





Jak dodał, w niektóry częściach Bachmutu ukraińscy żołnierze zmusili Rosjan do opuszczenia swoich pozycji.

