Sudan na skraju katastrofy humanitarnej. Walki mimo rozejmu

Mimo obowiązującego zawieszenia broni w Sudanie w poniedziałek wciąż trwają walki, które koncentrują się w stolicy kraju, Chartumie – informują media. Sytuacja humanitarna w Sudanie zbliża się do punktu krytycznego – ostrzega ONZ.

Walczące o władze w kraju wojska rządowe i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) zgodziły się na przedłużenie rozejmu na kolejne trzy doby, od północy z niedzieli na poniedziałek. To kolejne zawieszenie broni, które jest łamane zaraz po jego zawarciu.





W Chartumie armia walczy z jednostkami RSF, które okopały się w dzielnicach mieszkaniowych; bardziej mobilni rebelianci rozpierzchli się po całym mieście, a siły rządowe próbują ich zwalczać używając dronów i samolotów bojowych – relacjonuje Agencja Reutera.





W poniedziałek w stolicy Sudanu znów słychać strzały, wybuchy i naloty – dodaje agencja AFP.





– Skala i tempo rozwoju wydarzeń w Sudanie są bezprecedensowe – ostrzegł w niedzielę podsekretarz generalny ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths. Udaje się on do Sudanu, by zbadać na miejscu możliwości pomocy.

Polityk poinformował, że większość magazynów i punktów pomocy humanitarnej na miejscu została zrabowana.





Ofiary wojny domowej w Sudanie





W trwających od połowy kwietnia walkach zginęło co najmniej 528 osób, a 4599 zostało rannych – wynika z cytowanego przez Agencję Reutera komunikatu sudańskiego ministerstwa zdrowia. ONZ podaje podobną liczbę ofiar, ale zaznacza, że ich rzeczywista liczba jest znacznie wyższa.





Od początku konfliktu z Sudanu uciekło już 270 tys. osób; 75 tys. stało się wewnętrznymi uchodźcami – szacuje ONZ. Wiele państw świata prowadzi ewakuację swoich obywateli.





W Chartumie brakuje wody, żywności i prądu – dodaje AFP.