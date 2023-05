Na co PiS wydaje pieniądze? Gości Marcina Mellera zamurowało [WIDEO]

Prawo i Sprawiedliwość skończyło z „karmieniem” elit, a zamiast tego dba o zwykłych Polaków – ta konstatacja zaskoczyła gości Marcina Mellera. Publicysta przytoczył rozmowę z działaczem Koalicji Obywatelskiej, z której wynikało, że nawet opozycja dostrzega potężne fundusze, jakie partia rządząca wydaje w Polsce lokalnej. W studiu zapanowała niezręczna cisza.

Przedwyborcze analizy ekspertów skupiają się w dużej mierze na spekulacjach dotyczących ostatecznego kształtu list wyborczych partii opozycyjnych. Pojawiają się także wątki dotyczące samej partii rządzącej.

„PiS dba o wyborców”





W programie „Drugie śniadanie Mellera” poruszono m.in. kwestię wydatków partii rządzącej. Socjolog Marcin Duma (CEO IBRiS) przytaczał wyniki badania, z którego wynika, że 60 proc. Polaków (nie tylko sympatyków PiS) uważa, że Prawo i Sprawiedliwość dba o swoich wyborców. Zapytani, czy opozycja będzie dbała o swoich wyborców po wyborach, twierdząco odpowiedziało tylko 28 proc. respondentów.

Swoimi przemyśleniami podzielił się także gospodarz programu Marcin Meller.

– Zapytałem ostatnio pewnego znajomego, działacza Koalicji Obywatelskiej poza Warszawą: A na co u was PiS wydaje kasę? Mówi tak: koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, straż pożarna, drogi, przedszkola. I to faktycznie, obiektywnie, nawet mi pokazał, przedszkole jest budowane – relacjonował Meller.

Po tych słowach zapanowała niezręczna cisza. Tomasz Żółciak z „Dziennika Gazety Prawnej” próbował żartować, przytaczając anegdotę, jak pewnego razu podczas doposażania straży pożarnej przez polityków pewien strażak stwierdził, że „pompy dzielą się na mobilne, stacjonarne i wyborcze”.





Hejt w sieci. Meller: Szefostwo Platformy kokietuje Silnych Razem

Dyskusja dotyczyła też radykalnych grup wyborców i sympatyków poszczególnych partii. Dominika Wielowieyska z „Gazety Wyborczej” przekonywała, że to nie ma większego znaczenia dla ogółu wyborców. Nie zgodził się z tym Meller.





– Radykałowie Platformy – czyli Silni Razem, mówiąc wprost – dla nich PiS nie jest wrogiem numer jeden. Ty jesteś wrogiem, ty, o sobie nie wspominam. (Konrada) Piaseckiego to by wsadzili, (Grzegorza) Sroczyńskiego wysłali na Madagaskar. To wąska grupa, ale oni są kokietowani przez szefostwo Platformy, zastraszają dziennikarzy, żądają wyrzucenia z pracy; to nie są żarty – przekonywał.





Wielowieyska o „minusie opozycji”: Tusk





– Uważam, że nie ma to tak fundamentalnego znaczenia. O wiele większe znaczenie ma to, czy opozycja jest poukładana. Tutaj minusem opozycji jest to, że Tusk nie był w stanie do tej pory wyrobić sobie pozycji jedynego lidera, bo generalnie Polacy lubią, jak jest jeden lider, który trzyma całe towarzystwo dosyć krótko i zarządza. Tak jak Jarosław Kaczyński przez dłuższy czas swoim obozem: wie co ma robić, wie co chce zrobić, ma plan i tak dalej. To trzeba dać ludziom, żeby poszli zagłosować – oceniła Wielowieyska.

Zobacz także: „Mam ochotę komuś w mordę strzelić”. Meller po wyborach