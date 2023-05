Prawnik celebryta nawołuje do zabójstwa polskiego ambasadora. Jest reakcja MSZ [WIDEO]

W głównym programie kremlowskiej propagandy prawnik Paweł Astachow „zastanawiał się”, dlaczego dotąd nikt nie zaatakował polskiego ambasadora. Przekonywał, że zabijanie ambasadorów mieści się „w ramach prawa międzynarodowego”. Jego wypowiedź spotkała się już z reakcją polskiej dyplomacji.

Ostatnie wydanie programu Władimira Sołowjowa poświęcone było m.in. relacjom z Polską i możliwym retorsjom ze strony Kremla za zamknięcie przez polskie władze rosyjskiej szkoły w Warszawie.

„Polski ambasador w rzece”

– Zobaczcie, co oni (Polacy – red.) robią. Wyrzucili naszych z mieszkań, wyrzucili z domu wypoczynkowego, przejęli konto bankowe naszej ambasady, teraz zabrali naszą szkołę, i jak my na to odpowiadamy? Nota dyplomatyczna, wzywamy ambasadora – relacjonował wyraźnie zawiedziony stanowczością rosyjskiej dyplomacji Astachow.

Nawiązał do ubiegłorocznego oblania czerwoną farbą rosyjskiego ambasadora w Warszawie i przyznał, że zastanawiał się wówczas, „czy znają polskiego ambasadora pływającego w rzece Moskwa...”. Gospodarz programu wymienił przy tym nazwisko rosyjskiego dyplomaty, co tylko rozjuszyło prawnika celebrytę.

Jak rosyjski celebryta chce mordować dyplomatów

– Mnie w szkole kontrwywiadu KGB uczyli, że retorsje i odpowiedź na takie wrogie akcje są przewidziane międzynarodowym prawem i USA i ZSRR zawsze tak postępowały – stwierdził Rosjanin. Astachow to znany w Rosji prawnik i były rzecznik praw dziecka.





MSZ wzywa do poszanowania Konwencji Wiedeńskiej

Ta wypowiedź spotkała się z protestem polskiej dyplomacji.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP potępia wypowiedź Pawła Astachowa dowodzącą, że dopuszczalne jest zabójstwo Ambasadora RP. Wzywamy Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom zgodnie z konwencją wiedeńską” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez rzecznika resortu Łukasza Jasinę.

Zobacz także: „Ożywiona dyskusja” u Sołowjowa. Jeden z gości propagandysty zemdlał na antenie [WIDEO]