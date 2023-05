Zorza polarna nad Polską. Kiedy ją zobaczyć?

Nad Polską coraz częściej można podziwiać zorze polarne, a zdjęcia z ich obserwacji na terenie kraju regularnie pojawiają się w sieci. Ma to związek ze wzrostem aktywności Słońca, ale także z upowszechnieniem się smartfonów i internetu, dzięki którym łatwo możemy się dzielić naszymi obserwacjami.

– Naukowcy podkreślają, że zorze polarne od zawsze występowały nad Polską jednak niższa świadomość tego zjawiska jak i brak możliwości ich udokumentowania utrudniały tego typu obserwacje. Zorza jest również zjawiskiem bardzo kapryśnym, praktycznie nie można przewidzieć w którym miejscu się pojawi – mówi astronom dr Piotr Witek.

– Nie możemy mieć – z czysto naturalnych przyczyn – dużego wyprzedzenia jeśli chodzi o pojawienie się zorzy. Jeśli chodzi o rozbłysk słoneczny to kwestia pół godziny zanim cząsteczki dotrą do Ziemi – powiedział astronom.

Sytuacja zmienia się jeśli mamy do czynienia ze słonecznymi koronalnymi wyrzutami masy. W trakcie tego zjawiska ogromna chmura plazmy, która jest wyrzucana ze Słońca dość powoli sunie w stronę Ziemi.

Wtedy możemy przygotować się do obserwacji zorzy polarnej, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem pojawi się na nocnym niebie. Ze względu na wzrost aktywności Słońca koronalne wyrzuty masy ostatnio pojawiają się dość regularnie, stąd liczne doniesienia o obserwacji zórz nad Polską.

– W przypadku koronalnych wyrzutów masy prędkość cząstek jest mniejsza natomiast ich ilość jest dużo większa. Jeżeli do takiego wybuchu dojdzie, mamy kilkudniowe opóźnienie, zanim cząsteczki dotrą do naszej atmosfery – powiedział dr Witek.

Najlepsze warunki do obserwacji zorzy polarnej na naszej szerokości geograficznej to okolice równonocy wiosennej i jesiennej, a więc druga połowa marca i września. Wynika to z pozycji Ziemi wobec Słońca i większych ilości wiatru słonecznego, który zderza się z ziemską atmosferą.