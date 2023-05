Glapiński o płk. Kuklińskim: Chciał zaalarmować Polaków

Pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu zależało , by zaalarmować polską opinię publiczną o tym, co się dzieje – mówi prezes NBP Adam Glapiński, relacjonując spotkanie z najbardziej znanym polskim szpiegiem w latach 90. w USA. Kukliński ostrzegł go o planach likwidacji jednostek wojskowych na wschodzie Polski. Rządzących postkomunistów to jednak nie zainteresowało.

W wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, którego fragment opublikował w poniedziałek serwis niezalezna.pl, Adam Glapiński wraca do historii z lat 90., gdy jako profesor wizytujący jeździł na wykłady po różnych uczelniach w USA.

Co wiedział płk Kukliński

„Za którymś razem niespodziewanie przedstawiono mi w restauracji w Boulder (stan Colorado – red.) płk. Ryszarda Kuklińskiego. Tam też zresztą spotkałem się także m.in. z Władimirem Bukowskim. (…) Wtedy spotkanie z płk. Kuklińskim było ogromnym zaskoczeniem. Zapamiętałem go jako człowieka niezwykle skromnego. A chciał się on ze mną spotkać w bardzo konkretnym celu” – wspomina szef NBP.

Adam Glapiński wskazuje, że płk Kukliński w czasie spotkania zamierzał mu przekazać istotne informacje, jednak nie chciał, by wiązano je z jego nazwiskiem. „Chodziło o sprawę planu likwidacji polskich jednostek wojskowych na wschodzie naszego kraju. I o jednoczesne przesuwanie ich na zachód Polski” – wyjaśnił.

Informacja ta ukazała się w „Gazecie Polskiej” właśnie na podstawie informacji od polskiego szpiega. Kuklińskiemu zależało na zaalarmowaniu o sytuacji polskiej opinii publicznej, jednak – wskazuje prezes banku centralnego – na „ówcześnie rządzących politykach liberalno-postkomunistycznych nie zrobiło to żadnego wrażenia”.

Jak wspomina, w Stanach Zjednoczonych informacja o obaleniu w 1992 r. rządu Jana Olszewskiego zrobiła silne wrażenie, bo po raz kolejny okazało się, że w Polsce wygrały „stare siły, dyktatura, szczególnie wojskowa”, a kraj może ponownie zmierzać w kierunku podległości Rosji.

„Musieliśmy czekać wiele lat”

„Po spotkaniu z pułkownikiem poczułem zwiększone zainteresowanie WSI swoją osobą – w postaci podejrzanych pojazdów czy osób, które nagle zaczęły się pojawiać w moim bezpośrednim otoczeniu. Pewnie byli ciekawi, skąd czerpałem te informacje. Wiedzieli, że byłem w USA” – przyznaje.

Zdaniem Glapińskiego płk Kukliński przekazując mu tajne informacje był przerażony obawą, że Polska znów wpadnie w ręce Rosjan.





„Ale wyrażał też nadzieję, że skoro powstał rząd Olszewskiego – a był to zbieg wielu szczęśliwych okoliczności – to może powstanie wkrótce podobny, a opinia publiczna w Polsce się obudzi. Niestety, musieliśmy czekać na to wiele lat” – dodał.

