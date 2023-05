NBA: Mistrzowie zamknęli stawkę. Osiem drużyn w grze o tytuł

Golden State Warriors będą rywalami Los Angeles Lakers w półfinale konferencji Zachodniej fazy play-off ligi NBA. Obrońcy tytułu, głównie dzięki doskonałej postawie Stephena Curry’ego, w siódmym meczu pokonali Sacramento Kings 120:100.

Takiej pierwszej rundy fazy play-off nie było od lat. Sporo niespodzianek — na czele z wyeliminowaniem rozstawionych z „jedynką” na Wschodzie Milwaukee Bucks przez Miami Heat, przez pewną wygraną Los Angeles Lakers z Memphis Grizzlies (4-2), aż po zaskakująco emocjonującą serię z udziałem Warriors i Kings.





Koszykarze z Sacramento, przez wiele lat będący pośmiewiskiem ligi, po świetnym sezonie zasadniczym postawili się mistrzom i byli o krok od awansu do kolejnej fazy. W siódmym, decydującym meczu, długo walczyli jak równy z równym. Aż do trzeciej kwarty.





„Wojownicy” odskoczyli na 10 punktów, a w ostatniej części spotkania jeszcze podwoili prowadzenie. Do zwycięstwa poprowadził ich Stephen Curry. Zdobył aż 50 punktów — to rekord NBA, jeśli chodzi o siódme mecze.

Warriors prawdopodobnie nie byłoby w drugiej rundzie, gdyby nie postawa Curry'ego. Trafił 20 z 38 rzutów z gry, a jego koledzy łącznie 23 z 62.





– Nie bez powodu Steph jest dwukrotnym MVP sezonu, MVP finałów. Właśnie w taki sposób, w kluczowych momentach ciągnie nas na szczyt. Kiedy łapie rytm, po prostu dajemy mu piłkę i usuwamy się z drogi – komplementował kolegę Klay Thompson.





W drugiej rundzie Warriors, którzy od 2015 roku cztery razy zdobyli mistrzostwo, czeka rywalizacja z Los Angeles Lakers. Pierwszy mecz już we wtorek w San Francisco.





W Konferencji Wschodniej w niedzielę rozpoczęła się druga runda. Miami Heat po wyeliminowaniu najlepszej drużyny sezonu zasadniczego Milwaukee Bucks nie zwalniają tempa. Zespół z Florydy pokonał na wyjeździe New York Knicks 108:101.





Liderem Heat tradycyjnie był Jimmy Butler - 25 pkt i 11 zbiórek. Wśród pokonanych najskuteczniejszy okazał się RJ Barrett - 26 pkt, dziewięć zbiórek i siedem asyst.





W NBA rywalizacja na wszystkich etapach play off toczy się do czterech zwycięstw. Spotkanie numer dwa we wtorek, także w Nowym Jorku.