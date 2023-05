Nad Polskę nadciąga ochłodzenie. Prognoza pogody na siedem dni

Pierwszy dzień maja będzie bardzo słoneczny i z temperaturą dochodzącą do 20 st. To jednak tylko krótkotrwała poprawa pogody. Od środy Polska znajdzie się w układzie barycznym „gwarantującym” napływ chłodnych mas powietrza – zapowiadają synoptycy IMGW, prezentując siedmiodniową prognozę pogody na okres od 1 do 7 maja.

Jak wskazują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek w trakcie dnia będzie jeszcze słonecznie, ale wieczorem na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Od 13 st. na Półwyspie Helskim, około 16 w centrum, do 20 kresek na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Prognoza na majówkę – pogodowa mapa Polski

We wtorek już od godzin nocnych przez Polskę przemieszczać się będzie zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, który przyniesie opady, w ciągu dnia w centrum i na wschodzie również burze. W burzach spaść może do 15 mm deszczu, a porywy lokalnie osiągać będą 65 km/h. Po południu na zachodzie opady zanikną i pojawią się większe przejaśnienia.









Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju wyniesie od 14 do 18 st., cieplej będzie na południowym wschodzie – od 19 do 23 i tam też najdłużej utrzyma się pogoda bezdeszczowa; nad morzem chłodniej – około 12 stopni.

W nocy z wtorku na środę i w dzień w środę na południu kraju opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wiatr będzie słaby, później umiarkowany i porywisty, południowy stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody IMGW na początek maja

Od środy do końca tygodnia przewaga zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami, okresami przelotne opadami deszczu. Najwięcej opadów w pasie województw centralnych i wschodnich. Nocami temperatura przeważnie od 2 do 6 st., od soboty chłodniej – od 1 do 3 st., gdzieniegdzie możliwe przymrozki.

W dzień na ogół od 10 do 15 stopni, na krańcach południowych nieco cieplej – w środku tygodnia termometry pokażą nawet 17 kresek. W sobotę i niedzielę dalsze ochłodzenie. Wiatr przeważnie z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, okresami porywisty, do 65 km/h.

