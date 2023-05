Skorupski na ustach Włochów. Wszystko dzięki... Milikowi [WIDEO]

Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny byli największymi bohaterami niedzielnego starcia Bolonii z Juventusem Turyn. Dwóch reprezentacyjnych bramkarzy dwoiło się i troiło, by mecz, w którym oddano aż 23 strzały, zakończył się remisem 1:1. Swoją cegiełkę dołożył też Arkadiusz Milik.

Kuriozalny gol Mbappe. Wieteska zobaczył czerwoną kartkę Paris Saint-Germain przegrało u siebie z Lorient 1:3 w 33. kolejce francuskiej Lige 1. Achraf Hakimi został wyrzucony z boiska w 20. minucie.... zobacz więcej

Walcząca o udział w pucharach Bolonia i bijący się o Ligę Mistrzów Juventus. W niedzielny wieczór na Stadio Renato Dall'Ara spotkały się dwie czołowe drużyny tego sezonu Serie A. Naprzeciw siebie stanęli też... pierwszy i drugi bramkarz reprezentacji Polski. I tym razem to Skorupski przyćmił Szczęsnego.





Spora w tym zasługa, niestety, Arkadiusza Milika, który jeszcze w pierwszej połowie mógł i powinien wpisać się na listę strzelców. Zawodnik Juventusu podszedł do rzutu karnego, ale wykonał go w najgorszy możliwy sposób: na raty, z charakterystycznym dla Roberta Lewandowskiego nabiegiem, ale też bardzo niecharakterystycznym strzałem w sam środek bramki...

Milik zrehabilitował się w drugiej części spotkania, zdobywając ostatecznie wyrównującą bramkę w 61. minucie. Bohaterem meczu był jednak Skorupski, który dwoił się i troił, by nie pozwolić turyńczykom zdobyć trzech punktów.





Doceniły go włoskie dzienniki. „La Gazetta dello Sport” i „Calcio Marcato” przyznały mu ocenę 7,5, a od 11contro11.it dostał „ósemkę”. W obu przypadkach były to najwyższe noty na boisku. Za co? Między innymi za to...

Zadowolony może być też Szczęsny. Choć wpuścił jednego gola (z rzutu karnego pokonał go Riccardo Orsolini), za swój występ zebrał solidne „siódemki”.